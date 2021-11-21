活活刺死店員！惡男竟當過「遺體修復師」：讓客戶美美上路

記者邱晟軒／綜合報導

桃園市今21日驚爆超商發生砍人命案！41歲蔣姓男子因未戴口罩被男店員勸導，疑因心生不滿，竟拿水果刀猛砍對方，導致店員失血過多，搶救仍宣告不治。蔣姓男子驚人身分也引起網友熱議，不僅紙雕設計師職業被挖出，更被發現曾當過遺體修復師，還被知性類節目冠上「天堂的建築師」的稱號。

本站報導，「刺死超商店員！紙雕家出7本書『超狂背景起底』 關鍵一句話爆殺機」內文指出，蔣嫌背景相當驚人，是知名紙模型藝術公司創辦人，同時擔任設計總監，鑽研紙藝與文創類商品開發，還曾與藝人合作打造3D紙面具，過去更曾以立體面具、紙雕為題出版過7本書、也上過電視節目，其所設計的紙雕產品更是遍及全台各大通路。

蔣嫌身材高挑，戴著一副黑框眼鏡，下巴蓄鬍，外型十分文青，極富設計師氣息，在其創辦公司的自我介紹欄位中更溫暖寫下「我喜歡摺紙，希望摺一個小時候沒去過的動物園。送給我自己，也送給想去的你。」不料在紙雕藝術界中小有名氣的蔣嫌，今竟只因為遭店員勸導戴上口罩，最後更持工作用刀刺殺店員，鑄下大錯。

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▲41歲蔣姓持水果刀刺死超商店員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消息曝光後，有網友就在批踢踢上挖出蔣嫌過去曾上電視節目的內容，並驚嘆「YouTube一堆他上電視的影片」。而根據《中時電子報》過去的專訪內容，曾任職遺體修復師的蔣嫌講述為何會從遊戲製作人轉行成為送行者，背後故事是因為父親罹癌，一方面想彌補父子空缺的時光，另一方面也要籌錢為父親治療，加上偶然認識了擔任遺體修復師的朋友，所以就靠著朋友的引領走上送行者這行。

蔣嫌在專訪中也講述自己「服務」過上百具大體，還感嘆台灣的遺體修復遠不如國外受重視，自己經過苦心鑽研各種技術材質，就是希望把「客戶」修復得美美再上路，所以也被譽為是「天堂的建築師」。

蔣嫌在偵訊時坦然認錯，但強調自己不記得整個犯案過程，被告知後才得知犯下大錯並懊悔不已，其犯案工具則是他工作時所適用的特殊刀械，其確切案情則仍須釐清。

▼蔣嫌身分背景曝光，當過紙雕師、遊戲製作人以及遺體修復師。（圖／翻攝蔣男臉書）