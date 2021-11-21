快訊／刺死獨子超商店員！　知名紙雕師殺人罪聲押

▲▼超商店員遭41歲蔣姓知名紙雕家持刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市龜山區光峰路一間超商21日凌晨5時許，發生一起命案。一名蔣姓男子因不滿店員規勸其戴口罩，竟「三進三出」超商後，持刀刺死蔡姓店員，事件曝光後引發外界關注！蔣男事後遭起底，他的真實身分竟是一名知名紙雕設計師，桃園檢方訊後依殺人罪嫌聲請羈押。

回顧整起事發經過，41歲蔣姓男子21日凌晨5時許進入超商要購物時，因沒戴口罩遭29歲蔡姓店員勸導，他憤怒地走出店外，第二次進入超商時，他已將口罩戴好，但購物完畢後，他摘下口罩怒氣沖沖地朝蔡男方向一扔，隨後走出超商外。

不久後蔣男第三度進入超商，這次他將蔡男從櫃檯內叫出來，無預警掏出預藏的水果刀猛刺對方，導致蔡男左胸口出現3公分刀傷，雙方一陣扭打，蔡男最後雖奮勇奪下蔣男手中的利刃，但人仍因失血過多當場無呼吸心跳，經緊急送醫搶救後宣告不治。

據了解，蔣男背景相當驚人，是知名紙模型藝術公司創辦人，同時擔任設計總監，鑽研紙藝與文創類商品開發，還曾與藝人合作打造3D紙面具，過去更曾以立體面具、紙雕為題出版過7本書、也上過電視節目，其所設計的紙雕產品更是遍及全台各大通路，不料，他卻僅因遭規勸戴口罩，便暴怒刺殺店員。

蔣嫌被逮回警局時，在警所門前數度軟腿跪下，經警方偵訊過後，全案依殺人罪嫌移請桃園地檢署偵辦，稍早桃園檢方已聲請羈押。

晚間經檢察官訊問完畢後，認其涉犯刑法殺人罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，諭知向台灣桃園地方法院聲請羈押。

▲蔣嫌持刀刺死蔡姓超商店員。（圖／翻攝蔣男臉書、民眾提供）