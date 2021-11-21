紙雕家殺超商店員！網曝「大夜報警等30分」　龜山警將通知到案說明

▲蔣男只因遭勸導戴上口罩，竟持刀刺殺超商店員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區光峰路一超商今晨爆發命案，41歲的蔣姓紙雕家不滿29歲的蔡姓店員規勸請其戴上口罩，竟心生怨懟、持工作用匕首刺殺蔡男奪命，全案曝光後引起社會輿論譁然，一名網友更在臉書社團「龜山生活通」直指自己之前上大夜班時，實測報警竟等上30分鐘；對此，龜山警方駁斥，並將通知該名網友到案說明。

龜山超商店員遭刺殺一案曝光後，在網路上引起討論，一名游姓網友在臉書公開社團「龜山生活通」中留言表示，自己之前做了好一陣子大夜，因門市位置處於警局劃界的三不管地帶，常常出現吸食強力膠、安毒、K菸的人，也常有人攜帶器械進店，「報警是沒用的，實測報案到警察到場要半小時以上。有一次印象最深，吸毒+喝酒，進門市咆哮、砸毀商品，我當下褪去制服實施壓制，等了20分鐘警察才到場！」

▲游姓網友留言分享大夜班經歷，引起警方關注。（圖／翻攝臉書「龜山生活通」）

游姓網友這一說法引起龜山警方關注，龜山分局副分局長宋宗哲表示，經聯繫超商店長，對方表示不認識該名游姓網友，且游男也未在該門市上過班；經清查，龜山分局110年1月迄今受理超商報案2件糾紛，均在5分鐘內趕抵現場，並無延誤情事。警方呼籲，任意在網路上散布不實言論製造恐慌，有妨害社會秩序之嫌，後續將通知該名游姓網友到案說明，若散布不實言論，將依違反社會秩序維護法究辦。

▼龜山分局副分局長宋宗哲駁斥游姓網友說法。（圖／記者沈繼昌翻攝）