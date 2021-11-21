噁男找英文家教竟摸腿掏下體　女碩生崩潰！他還問有沒有心理系的

▲噁男有戀腿癖，騙女碩生出來摸腿還掏下體自慰。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者李忠憲／台中報導

古姓男子才因性侵案入監服刑出來，竟上網誆稱找英文家教，在超商對赴約的女研究生小婷（化名）摸腿還掏出下體當場自慰，遭以「非教學的要求」拒絕後，竟反問對方「有心理系的學生可介紹嗎？」。台中高分院審結，維持原判，依強制猥褻罪判他1年2月。

從事司機工作的古姓男子只有國中學歷，因為自己有特殊性僻好，2019年5月竟透過臉書家教社團，使用「高OO」為名的帳號上傳履歷，佯裝自己要找英文家教。就讀某大學研究所的女子小婷（化名）便與古男相約同月14日清晨6點，到某家便利商店用餐區的小方桌商談家教事宜。古男在見面前一天先打電話給她，說他對襪子、鞋子過敏，要求小婷穿拖鞋。

古男與小婷2人準時到達，並談了1個多小時，豈知古男竟突然對她說，他會喜歡看、喜歡摸、喜歡舔女生的腳及腳趾，所以現在會忍不住一直看她的腳趾，覺得很興奮。接著他用腳趾碰觸小婷的腳趾，還說他喜歡摸著和舔女生的腳自慰，說這樣比做愛更舒服。還以穿拖鞋會讓他分心為由，要求她脫掉拖鞋，赤腳踩在她腳背上搓。

古男接著從對面換座位到小婷右側，不顧小婷拒絕抗拒，先伸手摸她的大腿內側跟小腿，並說「我有戀腳癖」再用2隻腳夾住她右腳摩擦。小婷驚嚇之餘趕緊將腳抽回，古男竟在座椅上露出生殖器，並用左手握住做出自慰動作。

小婷見狀立刻離開超商，並傳訊告知「無法接受非教學的要求」，古男竟回說，「還是說妳學校有女生是心理學的介紹給我，時薪都是1000元」，小婷依然拒絕，並向警方報案。

古男否認有強制猥褻小婷，他辯稱自己只是覺得她的小腿很漂亮，才會去摸她的小腿褲管要看小腿，並沒有摸大腿內側、小腿、用腳摩擦右腳，也沒有露出生殖器手淫自慰。辯護律師也說，從監視器畫面來看，小婷聊天時都面帶微笑，沒拍到古男觸摸她的腿及露生殖器自慰，也沒看到小婷求援，只有單一指述，指控部分難以認定。

法官勘驗現場監視器畫面，發現古男確實有做到小婷旁，脫鞋將腳放在她的腳部，其左手也一直放在褲檔處。因為畫面不是拍得很清楚，雖然不確定是否有用手、腳摸到對方，但佐以小婷多次描述當時狀況，都沒有供述不一狀況，可見她所言為真。

法官認為，古男2016年在南投就犯下2件妨害性自主案件，遭判2年入獄服刑完畢，5年內再犯，已構成累犯。犯後否認犯行，未與對方和解及取得原諒，最後依強制猥褻罪判1年2月。古男不服上訴，仍否認犯行，強辯「沒有百分百確定被告犯罪之證據」，但遭台中高分院駁回上訴。全案仍可上訴。

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