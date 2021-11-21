　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

噁男找英文家教竟摸腿掏下體　女碩生崩潰！他還問有沒有心理系的

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲噁男有戀腿癖，騙女碩生出來摸腿還掏下體自慰。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者李忠憲／台中報導

古姓男子才因性侵案入監服刑出來，竟上網誆稱找英文家教，在超商對赴約的女研究生小婷（化名）摸腿還掏出下體當場自慰，遭以「非教學的要求」拒絕後，竟反問對方「有心理系的學生可介紹嗎？」。台中高分院審結，維持原判，依強制猥褻罪判他1年2月。

從事司機工作的古姓男子只有國中學歷，因為自己有特殊性僻好，2019年5月竟透過臉書家教社團，使用「高OO」為名的帳號上傳履歷，佯裝自己要找英文家教。就讀某大學研究所的女子小婷（化名）便與古男相約同月14日清晨6點，到某家便利商店用餐區的小方桌商談家教事宜。古男在見面前一天先打電話給她，說他對襪子、鞋子過敏，要求小婷穿拖鞋。

古男與小婷2人準時到達，並談了1個多小時，豈知古男竟突然對她說，他會喜歡看、喜歡摸、喜歡舔女生的腳及腳趾，所以現在會忍不住一直看她的腳趾，覺得很興奮。接著他用腳趾碰觸小婷的腳趾，還說他喜歡摸著和舔女生的腳自慰，說這樣比做愛更舒服。還以穿拖鞋會讓他分心為由，要求她脫掉拖鞋，赤腳踩在她腳背上搓。

古男接著從對面換座位到小婷右側，不顧小婷拒絕抗拒，先伸手摸她的大腿內側跟小腿，並說「我有戀腳癖」再用2隻腳夾住她右腳摩擦。小婷驚嚇之餘趕緊將腳抽回，古男竟在座椅上露出生殖器，並用左手握住做出自慰動作。

小婷見狀立刻離開超商，並傳訊告知「無法接受非教學的要求」，古男竟回說，「還是說妳學校有女生是心理學的介紹給我，時薪都是1000元」，小婷依然拒絕，並向警方報案。

古男否認有強制猥褻小婷，他辯稱自己只是覺得她的小腿很漂亮，才會去摸她的小腿褲管要看小腿，並沒有摸大腿內側、小腿、用腳摩擦右腳，也沒有露出生殖器手淫自慰。辯護律師也說，從監視器畫面來看，小婷聊天時都面帶微笑，沒拍到古男觸摸她的腿及露生殖器自慰，也沒看到小婷求援，只有單一指述，指控部分難以認定。

法官勘驗現場監視器畫面，發現古男確實有做到小婷旁，脫鞋將腳放在她的腳部，其左手也一直放在褲檔處。因為畫面不是拍得很清楚，雖然不確定是否有用手、腳摸到對方，但佐以小婷多次描述當時狀況，都沒有供述不一狀況，可見她所言為真。

法官認為，古男2016年在南投就犯下2件妨害性自主案件，遭判2年入獄服刑完畢，5年內再犯，已構成累犯。犯後否認犯行，未與對方和解及取得原諒，最後依強制猥褻罪判1年2月。古男不服上訴，仍否認犯行，強辯「沒有百分百確定被告犯罪之證據」，但遭台中高分院駁回上訴。全案仍可上訴。

【更多新聞】

台中「供五停二」後最大停水影響19.1萬戶　停水區域看這裡

20歲女組仙人跳集團坑宅男逼簽500萬本票　正妹落網大家都驚了

顏寬恒嗆不實指控法院見　林靜儀：特殊金錢土地應多討論

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
公公「黑暗料理」人妻嚇到尖叫　內行：很好吃
混血辣模生二胎狂出血！　「有生命危險」送進ICU
曾滿街台人穿「極度乾燥」外套！　關鍵1事件跌神壇
捷運三鶯線倒塌3人慘死　家屬相驗淚崩
刺死店員！紙雕師還當過「遺體修復師」：讓客戶美美上路
水電工Youtuber徵學徒「開25K」遭轟！　內行曝真相
科技富豪私藏「5千人斬」性愛名單！　荒淫生活曝
「維力」也要漲了！　一碗泡麵噴59塊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詭！連岳母也跟著走　友曝機車材料夫妻尋短原因　老家求售3200萬

捷運三鶯線3工人慘死　家屬相驗淚崩…8旬母堅持到場令人鼻酸

自產自銷分裝販毒　萬華芳明館也沉淪！3黑幫角頭收押

這兩個網站假冒公部門拍賣皮衣　執行署怒了！請警方嚴辦

板橋副所長休假喝酒　隔天騎機車遭攔查…拒測挨罰18萬吊照

噁男找英文家教竟摸腿掏下體　女碩生崩潰！他還問有沒有心理系的

台東警追嫌犯上銬押上車　外送員撞上車頭倒地

獨子店員勸戴口罩遭刺殺！紙雕家偵訊「神情平靜」：我全忘了

屏東汽機車擦撞　騎士人車摔落大排！路人拋繩索跳下救援

紙雕家殺超商店員！網曝「大夜報警等30分」　龜山警將通知到案說明

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

詭！連岳母也跟著走　友曝機車材料夫妻尋短原因　老家求售3200萬

捷運三鶯線3工人慘死　家屬相驗淚崩…8旬母堅持到場令人鼻酸

自產自銷分裝販毒　萬華芳明館也沉淪！3黑幫角頭收押

這兩個網站假冒公部門拍賣皮衣　執行署怒了！請警方嚴辦

板橋副所長休假喝酒　隔天騎機車遭攔查…拒測挨罰18萬吊照

噁男找英文家教竟摸腿掏下體　女碩生崩潰！他還問有沒有心理系的

台東警追嫌犯上銬押上車　外送員撞上車頭倒地

獨子店員勸戴口罩遭刺殺！紙雕家偵訊「神情平靜」：我全忘了

屏東汽機車擦撞　騎士人車摔落大排！路人拋繩索跳下救援

紙雕家殺超商店員！網曝「大夜報警等30分」　龜山警將通知到案說明

看見樂天林子崴成長　周宗志欣慰：挨兩轟沒有自亂陣腳

男星才發文喊劇終！5天後「突發胃出血離世」享年53歲…網湧入悼念

彭帥事件觸及西方人權底線　WTA對中國開出第一槍

詭！連岳母也跟著走　友曝機車材料夫妻尋短原因　老家求售3200萬

牛棚大將蔡齊哲手緊繃休息　羅傑斯不穩定因素要評估

中信盃黑豹旗／「右投版林子崴」　周宗志看好馮皓選秀優勢

雙11剁手月底吃土　拋售主戰場轉向大陸二手平台「閑魚」

批范雲要前核四廠長閉嘴　王鴻薇：不認同民進黨就變中共同路人

洪總帶悍將2年戰績不佳對公司抱歉　若有異動平常心面對

街邊觀光人流大減　美體小舖博愛店撤出

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

勸戴口罩慘遭「樓上住戶」刺死！店員父心碎

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

知名甜點店女員工朝蛋糕「吐煙」　業者急出面道歉

不爽遭勸戴口罩！他「刺死超商店員」…進警局前軟腿跪地

E奶妹遭襲胸　老公救援反被6人圍毆

刺殺超商店員嫌　竟是知名紙雕家

雲林深夜大火延燒3房　找到一具遺體

男被勸戴口罩「三進三出」刺死超商店員

即／高雄民宅3人陳屍　疑夫妻、丈母娘死亡

8個月甩掉1個蔡依林！99公斤棉花糖女變正妹

只差0.5K雪山登頂卻下撤　網推：最好的山野教育

13歲女傳裸照約男網友　車震2回合下場曝

更多熱門

相關新聞

刺殺店員！紙雕家偵訊「神情平靜」：我忘了

刺殺店員！紙雕家偵訊「神情平靜」：我忘了

桃園市龜山區光峰路一處社區超商今凌晨傳出命案，29歲的蔡姓店員僅因勸導男客戴上口罩，竟慘遭持刀刺殺；警方調查，行凶的蔣嫌(41歲)是相當知名的紙雕設計師，犯後偵訊過程十分平靜，對於警方詢問殺人動機，蔣嫌則稱「我不記得，全都忘了」。

網曝「大夜報警等30分」　龜山警將通知到案

網曝「大夜報警等30分」　龜山警將通知到案

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

店員被活活刺死「全台鄉民炸鍋」　狂酸政府：抓換臉最快

店員被活活刺死「全台鄉民炸鍋」　狂酸政府：抓換臉最快

刺殺超商店員嫌　竟是知名紙雕家

刺殺超商店員嫌　竟是知名紙雕家

關鍵字：

性侵強制猥褻超商家教研究所碩士

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

快訊／連千毅「周一正式提告鄧佳華」來真的！

不吸菸也會得肺癌！醫點出危險因子

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

超商店員勸戴口罩遭刺死　鄭文燦震怒發聲

勸戴口罩慘遭「樓上住戶」刺死！店員父心碎

研究證實：花椰菜「煮前1動作」抗癌力激增！

女大生存股4年只挑台積電、0050　不敗教主搖頭「不如這樣買」

超商員工遭刺死！前大夜班嘆：報警沒用的

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面