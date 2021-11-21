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薩爾瓦多打造首座比特幣市！加碼押注加密幣　除增值稅外全面免稅

▲▼薩爾瓦多總統布克利宣布，該國計劃打造全球首座「比特幣市」。（圖／路透）

▲薩爾瓦多總統布克利宣布，該國計劃打造全球首座「比特幣市」，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中美洲國家薩爾瓦多總統布克利（Nayib Bukele）20日宣布，該國計劃打造全球首座「比特幣市」（Bitcoin City），初期由比特幣債券提供資金，並加倍押注在這個中美洲國家的加密貨幣。比特幣技術供應商指出，薩爾瓦多政府推出的新政策將讓該國成為世界金融中心。

據路透社報導，布克利在比特幣推廣活動的閉幕儀式上表示，這座「比特幣市」將坐落於薩爾瓦多東部，當地的一座火山將為「比特幣市」提供能源供應，而且除了增值稅（VAT）外，不徵收任何稅收；政府徵收的VAT一半將用於為建設城市而發行的債券提供資金，另一半則用於支付垃圾收集等服務。

▲▼比特幣。（圖／路透）

相關消息曝光後，台下響起了一片歡呼。布克利補充，「我們將自2022年起開始融資，並在同年發行比特幣債券」。比特幣技術供應商區塊鏈（Blockstream）的執行長薩姆森莫（Samson Mow）指出，薩爾瓦多會先發行10億美元的比特幣債券，以便為「比特幣市」籌集資金，「這將讓薩爾瓦多成為世界金融中心」。

薩爾瓦多在今年9月通過新法，將比特幣列為國內的法定貨幣之一，成為全球首個正式採用數位貨幣的國家。布克利當時聲稱，此舉將讓生活在國外的薩爾瓦多人更容易將款項匯回國。然而，在政府推出比特幣後，總統布克利對比特幣的熱愛卻引來了國民的不滿，進而引發了對政府的抗議。

►薩爾瓦多將提案「讓比特幣作為法定貨幣」　若通過將成世界首例
►比特幣列法定貨幣　薩爾瓦多新制上路首日問題多

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

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