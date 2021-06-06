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薩爾瓦多將提案「讓比特幣作為法定貨幣」　若通過將成世界首例

▲▼比特幣。（圖／路透）

▲薩爾瓦多打算將比特幣當作該國的法定貨幣。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

中美洲國家薩爾瓦多總統布克利（Nayib Bukele），最近以視訊方式，參加正在美國邁阿密舉行的 2021 年比特幣會議時宣布，他有意將比特幣當作國內的法定貨幣，讓該國有望成為全球首個正式採用數位貨幣的國家。

綜合BBC等外媒報導，布克利將在下週向國會提案，讓比特幣成為國內法定貨幣。若布克利的提案獲國會支持的話，薩爾瓦多將成為全球第一個正式採用數位貨幣的國家。法案通過後，比特幣將與該國的官方貨幣美元，一同被使用。

布克利表示，此舉是為了讓生活在國外的薩爾瓦多人，更容易將款項匯回國。薩爾瓦多的經濟嚴重依賴國外匯回國內的款項，當地有超過200萬的國民生活在國外，他們每年寄回國內的錢高達40多億美元（約新台幣1100億元），佔了薩爾瓦多國內生產總值的20%。

布克利同時宣布，政府將與數位錢包公司Strike合作，使用比特幣技術，建設薩爾瓦多的現代金融基礎設施。Strike指出，薩爾瓦多政府的舉動，將成為比特幣在全球「聽到的槍聲」，並有助於釋放比特幣的潛力。

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