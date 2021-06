薩爾瓦多將提案「讓比特幣作為法定貨幣」　若通過將成世界首例

▲薩爾瓦多打算將比特幣當作該國的法定貨幣。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

中美洲國家薩爾瓦多總統布克利(Nayib Bukele),最近以視訊方式,參加正在美國邁阿密舉行的 2021 年比特幣會議時宣布,他有意將比特幣當作國內的法定貨幣,讓該國有望成為全球首個正式採用數位貨幣的國家。

綜合BBC等外媒報導,布克利將在下週向國會提案,讓比特幣成為國內法定貨幣。若布克利的提案獲國會支持的話,薩爾瓦多將成為全球第一個正式採用數位貨幣的國家。法案通過後,比特幣將與該國的官方貨幣美元,一同被使用。

President of El Salvador, Nayib Bukele: "Next week I will send to congress a bill that will make #bitcoin a legal tender." pic.twitter.com/COkofqR3su