正面曝光！桃園男被勸戴口罩「三進三出」刺死超商店員

記者沈繼昌、楊熾興、陳羿妏／桃園報導

桃園市龜山區光峰路某超商今（21日）清晨5時許驚傳命案，一名蔣姓男子未戴口罩進入店內，因不滿蔡姓男店員勸導，竟持刀將對方刺死，現場血跡斑斑。警方獲報後，立即到場將蔣男壓制，目前全案仍在釐清中，將朝殺人罪偵辦。

▲桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

據了解，41歲蔣男今凌晨5時許進入龜山區光峰路某超商時，因沒戴口罩遭29歲蔡姓男店員勸導，第一次他先是生氣地走出店外，接著第二次他戴上口罩、進超商購物後，氣沖沖地把口罩摘下，朝蔡男方向丟，隨後離開店外；豈料，第三次，蔣男又再次進入超商，無預警之下就把蔡男從櫃檯叫出來，接著掏出預藏的水果刀刺向對方，雙方於地上一陣扭打。然而，蔡男奮勇搶奪利刃後，於超商門外因失血過多不支倒地，經送醫搶救後，仍是宣告不治。

警方表示，接獲民眾報案到場後，立即將蔣男制伏在地，而蔡姓店員則立即送醫，但經搶救後仍是宣告不治。目前全案仍在釐清當中，將朝殺人罪嫌偵辦。

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