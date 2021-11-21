勸戴口罩慘遭「樓上住戶」刺死！店員父心碎：為何上個班就丟了命

▲▼桃園超商店員遭顧客刺死，父心碎表示，「他(兒子)很乖、很聽話」。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市龜山區光峰路一間超商21日凌晨5時許，發生一起命案！一名蔣姓男子因不滿店員規勸其戴口罩，竟「三進三出」超商後，持刀刺死蔡姓店員。據了解，犯嫌為超商樓上的住戶，與蔡男並不相識。蔡父接獲消息趕往警所，心碎不已，表示兒子很乖，「為什麼去上個班就丟了命？」

回顧整起事發經過，41歲蔣姓男子21日凌晨5時許進入超商要購物時，因沒戴口罩遭29歲蔡姓店員勸導，他憤怒地走出店外，第二次進入超商時，他已將口罩戴好，但購物完畢後，他摘下口罩怒氣沖沖地朝蔡男方向一扔，隨後走出超商外。

不久後蔣男第三度進入超商，這次他將蔡男從櫃檯內叫出來，無預警掏出預藏的水果刀猛刺對方，導致蔡男左胸口出現3公分刀傷，雙方一陣扭打，蔡男最後雖奮勇奪下蔣男手中的利刃，但人仍因失血過多當場無呼吸心跳。

警方獲報到場，趕緊將蔣男制伏，並將人帶回警所偵訊。據了解，蔣男就住在超商樓上，與蔡男互不相識。附近民眾表示，原先不知道該超商發生命案，只是騎車經過時看到好多人圍觀，得知店員死訊後嚇一跳，驚訝表示「為什麼突然之間會這樣子，以前這邊沒有發生過這種情況。」

而蔡姓店員的父親接獲消息趕到警所後，傷心表示，「我兒子很乖，平常都很好，為什麼去上個班就丟了命？」對兒子的死訊相當無法接受。至於蔣男詳細犯案動機及經過，仍有待警方進一步調查釐清，目前全案朝殺人罪嫌偵辦。