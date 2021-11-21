不爽遭勸戴口罩！他3進3出「刺死超商店員」…進警局前軟腿跪地

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市龜山區光峰路一間超商21日凌晨5時許，發生一起砍殺案！一名蔣姓男子因不滿店員規勸其戴口罩，竟「三進三出」超商後，持水果刀猛刺蔡姓店員，導致對方當場失去生命跡象。稍早店員送醫畫面曝光，據了解，犯嫌就住在超商樓上，犯案後被帶回警局時，還數度腿軟倒地。

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死，送醫畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

據了解，41歲蔣男今凌晨5時許進入龜山區光峰路某超商時，因沒戴口罩遭29歲蔡姓男店員勸導，第一次他先是生氣地走出店外，接著第二次他戴上口罩、進超商購物後，氣沖沖地把口罩摘下，朝蔡男方向丟，隨後離開店外。

豈料，第三次蔣男折回超商時，竟無預警之下將蔡男從櫃檯叫出來，掏出預藏的水果刀刺向對方，雙方於地上一陣扭打。蔡男好不容易奪下利刃後，因失血過多不支倒臥在超商門外，雖經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

警方接獲民眾報案後，趕赴現場將蔣男制伏。而人高馬大的蔣男在被警方帶回派出所的過程中，均沉默不發一語，直到進入警所前，才數度腿軟跪地，由警方拉起帶入警所。詳細犯案動機及經過，仍有待警方進一步調查釐清，目前全案朝殺人罪嫌偵辦。