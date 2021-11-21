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投50萬1年賺300萬！虛擬貨幣正夯　交易所執行長曝台韓差異

▲▼虛擬貨幣交易看漲，2020年至今，有些熱門貨幣已經漲了6至7倍。（圖／記者邱中岳攝）

▲Daniel表示，未來虛擬貨幣將獲成為趨勢，台灣未來也將會有多家交易所成立。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

虛擬貨幣漸夯交易所紛紛成立，且虛擬貨幣詐騙、黑吃黑事件也日漸變多，目前台灣共計有4家虛擬貨幣交易所，這是家主要都是利用法幣交易成虛擬貨幣，而虛擬貨幣交易整個過程是相對公開的，所以不需要透過銀行，就可以讓大家有共同認知的價值，也不需要透過銀行認定。

法幣兌換虛擬貨幣的《BITGIN》交易所執行長Daniel表示，虛擬貨幣的交易就像一個平台，是所有人都可以看得到的，所以並不會有私相授受的情形，另外，也不用受到銀行牽制或同意就可交易。

Daniel說到，目前世界流通虛擬貨幣約有4千種以上，因為虛擬貨幣會有排名，從2020年開始，只要針對前5百款熱門虛擬貨幣，每款投資1千元，投入50萬元後至2021年就可以獲利超過3百萬。

但是虛擬貨幣的交易並不用一次買整顆，可以用類似「零股」的方式進行交易，但國際間目前虛擬貨幣後勢看好，認為也將會是未來的趨勢。

▲▼虛擬貨幣交易看漲，2020年至今，有些熱門貨幣已經漲了6至7倍。（圖／翻攝《Binance FTX Bitfinex》交易所）

▲虛擬貨幣交易看漲，2020年至今，有些熱門貨幣已經漲了6至7倍。（圖／翻攝《Binance FTX Bitfinex》交易所）

台灣目前有4家法幣兌換虛擬貨幣交易所，只要開戶後就可以提供儲值現金購買虛擬貨幣，主要虛擬貨幣以USDT（泰達幣）、BTC(比特幣）以及ETH(乙太幣)等3種虛擬貨幣為主流。

台灣虛擬貨幣交易所與韓國的交易所相差甚巨，交易所執行長Daniel指出，曾經研究過台、韓3國交易所比較，但發現韓國相當熱衷於虛擬貨幣，但流通都是在國內，原本2021年6月前多達30多家交易所，但是經過韓國修定要與銀行建立交易關係，所以迅速銳減成5家。

Daniel說到，台灣與韓國的差異，就是台灣人交易虛擬貨幣，幾乎只有2成的民眾會將虛擬貨幣交易到境內的交易所，其餘的錢都是往國外3大交易所流動，主要原因就是海外交易所深度足夠，可以很快脫手大量的虛擬貨幣。

許多民眾會認為虛擬貨幣就是洗錢工具，Daniel也強調，虛擬貨幣交易所只是讓民眾可以接觸更穩定的投資項目，買到虛擬貨幣投資獲利，洗錢與詐騙部分，也聘請國際反洗錢師，只要察覺客戶異常，就會透過電話訪問，只要無法解釋就會拒絕接受開戶。

此外，大馬歌手黃明志，就將時下最紅的《玻璃心》轉換成NFT（非同質化代幣），未來這也將成為一個趨勢，許多人可以將自己的藝術品轉換成NFT，透過網路交易所進行購買，這樣藝術品或歌曲就不會因立場不同造成被下架的原因。

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