上海工人自創「絲襪煉金術」　手機電路板溶液提取...獲利超50萬

▲上海一名張姓工人利用上夜班的時間，攜帶絲襪提取廠內容易中的黃金物質提煉變賣。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

在上海閔行區工廠工作的張姓工人自2020年初開始，利用上夜班的時間，將可吸附黃金物質的絲襪偷偷放進手機電路板鍍金溶液中，藉此提取黃金成分，獲利約12萬元人民幣（約50萬元新台幣）。工廠發現流水線產能出現異狀，聯繫警方埋伏取證，才成功逮獲張姓現行犯，另名吳姓共犯以同樣方式「淘金」，也被現場抓獲。

▲工廠發現流水線產能有異，遂報案請警方調查。（圖／翻攝光明網）

《光明網》報導，上海閔行區一企業負責人5日發現，近兩個月公司一條生產線上的含黃金成分溶液損耗出現異常，原本可以提供給約100塊手機電路板鍍金的溶液，變成只能鍍約70塊，懷疑有人動了手腳，隨即向警方報案。

當地派出所派查後發現，工廠內流水線工作人員張某在夜班時的行為可疑，涉有重嫌，因此派員警蹲守工廠蒐證。張姓工人9日凌晨故技重施，將裝有可吸附黃金物質的絲襪，偷偷放進黃金溶液中，約3小時後，他躲在角落裡悄悄取出絲襪，準備放進衣服內側時，埋伏員警現身將其以現行犯逮捕。

▲張姓工人與吳姓同夥於犯案過程中被逮。（圖／翻攝光明網）

張姓犯嫌供稱，他自2020年1月起與另一名方姓同事一起，輪到夜班就採用同樣的手法「淘金」，提取到溶液內的黃金物質後，他們就躲過公司安檢，將黃金提煉並變賣。

警方調查後發現，僅張某一人便獲利約12萬餘元（人民幣，下同）。方姓同事離職後，張某並沒有收手，仍伙同另一名吳姓同事以同樣的方式獲利約4萬元，兩人因涉嫌職務侵佔罪被依法刑拘，案件仍進一步審理中。