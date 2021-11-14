揭秘「暗黑外送員」！每天載妹8hrs賺2千5　日漸沒落原因曝

▲暗黑外送員負責接送賣淫女子前往指定地點，每天上8小時進帳2千5百元。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

許多尋芳客會透過網路刊登「外送茶」廣告，叫年輕女子從事性服務，而負責接送小姐的司機又被稱之為「馬伕」、「暗黑外送員」，1名暗黑外送員表示，現在小姐都自己叫車上門，司機這個行業逐漸沒落。

1名曾經當過暗黑外送員的「茶壺」（化名）就曝光外送妹妹的過程。茶壺表示，退伍後曾經做過討債、放款等行業，在朋友介紹之下，23歲加入外送賣淫女子的行列，一做就是8年之久。

▲疫情影響尋芳客變少，有些公司為了省下成本，乾脆叫賣淫女子自己搭車前往性交易。（圖／翻攝畫面）

茶壺回憶，早期是用手機負責聯繫，為了避免遭警方監聽，公司與司機之間會提供「代號」，並在前一天告知司機「客人」的聯繫資料，並相約時間地點接人上車。

等賣淫女子上車之後，就會開始在車上等公司派遣工作，只要接到指令就將賣淫女子載至指定飯店、旅館，最後勘查附近是否有可疑車輛後，在附近將女子放下車，獨自徒步進入飯店進行性交易。

茶壺指出，因為當馬伕都是領現金，早期許多人會加入馬伕行列，幾年前8個小時可以賺到2200左右，如果載到外籍賣淫女，因為要將人載進汽車旅館，風險相對較大，一個工作天可賺2400元。

但因為現在油價飆漲，司機價格也跟著漲價，現在行情約為8小時2500元，每加班2小時就加500元，所以許多公司捨棄馬伕，要小姐自行搭車前往指定地點從事性交易。

茶壺感嘆，因為疫情影響，許多小姐不願意接客，因為小姐少了，單價相對變高，所以尋芳客也就相對減低，造成公司直接要小姐自己搭車前往，「暗黑外送員」這行可說逐漸沒落。

60歲失業保全看小廣告「二度就業」 上班第一天才知是詐騙車手

快訊／北市情侶分手「女揮菜刀殺男友」 手腳+背部皮開肉綻濺血

