▲金山警建築北海岸防詐騙城牆，分局長林詮峰親赴金融機構宣導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局有鑑於自今年疫情爆發以來，全台詐騙案件有遽增之勢，為了保障北海岸鄉親的財產安全，分局長林詮峰18日親自前往轄區重要金融機構，向金融從業人員說明警方作為及如何於民眾臨櫃匯款時落實關懷提問，提前發覺可能遭詐騙之民眾，期能自源頭降低案件發生。

▲金山警分局長林詮峰親會見面各金融機構主管，告知民眾疑似遭到詐騙的特徵。

金山警分局長林詮峰於18日親率偵查隊及派出所主管前往轄區金山農會、萬里農會、淡水一信等地，現地勘查各金融機構防盜、防搶及警報系統運作情形外，並親會見面各金融機構主管，告知民眾疑似遭到詐騙的特徵，以及勸阻民眾匯款的技巧，如發現疑似詐騙案件，請立即通知警方到場協助處理。

林詮峰表示，各金融機構主管也藉此機會反映目前打擊詐騙的宣導與作為，並向警方提出協助及合作的需求，今年金山區淡水信用合作社及石門農會分別攔阻詐騙金額20萬及60萬元，也是有賴金融機構人員的高度警覺配合警方查證，藉此無形中建構警民合作，防堵詐騙的願景。

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