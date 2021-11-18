警員開罰單像鬼畫符　違規事實竟是「周氏蝦捲」「岡山羊肉」

▲台南市議員陳碧玉質詢時提出1張台南市警局開立的交通違規罰單，員警填寫相關欄位字跡太潦草，很難一眼辨識出在寫什麼，有如「鬼畫符」般。（圖／市議員陳碧玉提供）



記者林悅／台南報導



很多民眾都有被開交通罰單經驗，也有人對開單員警字體不敢恭維，因為看不懂所以被形容「鬼畫符」，台南市議員陳碧玉在議會質詢時，持１張台南市警局開立的交通違規單，因員警字跡實在潦草，連市警局長方仰寧也難以辨識，方仰寧說已編列預算逐年採購藍芽印表機，透過電腦列印字體，就不會有看不懂情形。

陳碧玉說，這張罰單中的「違規事實」，到底寫什麼？因為像鬼畫符一樣，市民都看不懂，她也看不出所以然來，「闖紅燈右轉」寫成像是「周氏蝦捲」，而有網友則打趣說像「岡山羊肉」，罰單文字潦草，也造成相關當事人的困擾。

陳碧玉說，攜帶式藍芽印表機，可與攜帶式警用電腦（俗稱小電腦）連結，並點選後直接列印違規告發單，取代以往手寫製單。陳碧玉再問目前台南市有多少台藍芽印表機呢？依實際需求，需要有多少台才夠員警使用呢？市警局長方仰寧說，2020及2021年共購買138台藍芽攜帶式印表機供警員於攔停告發違規時，可以與攜帶式警用電腦（俗稱小電腦）連結並點選後直接列印違規告發單，取代以往手寫製單，台南市警局目前外勤每3人配發1台攜帶式警用電腦，依目前外勤總人數換算，尚缺915台。

▲陳碧玉議員要求市長黃偉哲補足此缺額。（圖／記者林悅翻攝）

陳碧玉關心表示，這個缺額可否補足1位員警1台的需求呢？方仰寧局長說，因為員警都是輪值當班，無需1人1台，若以15人以上的大型派出所來說，需要5台才夠，小所則只要一台就可以，但當前台南市總計有162個派出所，以現有的存量，都無法分配1所1台。台南市警局2023年編列549萬元採購305台，尚缺610台（1098萬）。陳碧玉要求市長黃偉哲補足此缺額，黃偉哲答應於2023年編列預算一次購足。