排得來速挨罰　台北男一頓飯「200變500」…警方回應給原因

▲台北男排得來速，結果挨罰300元。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

速食餐廳有得來速通道，供沒時間內用、想取餐就走的民眾使用。不過，台北一名許姓男子到得來速排隊點餐，期間走走停停，沒想到因此吃上紅單，挨罰300元，加上當天點的餐點，等於一餐花了500多元，「我覺得被開單，我也很訝異。」

根據《東森新聞》報導，許姓男子跟著隊伍，在馬路上排隊等著點餐，停下來的位置剛好有紅線，沒想到因此挨罰，當天買了200多元的餐點，又吃上300元罰單，一餐花500多元，讓他十分傻眼。

許男說明，當時他排在隊伍的第二、第三輛，車子也沒有熄火，該路段全都是紅線，是不是全部人都違規，「全台的得來速我猜大部分都是這個情況，這樣走走停停，我覺得被開單，我也很訝異。」

▲原來，許男排隊的地方是紅線。（圖／《東森新聞》）



許男說，他常常購買得來速，但從來沒碰過這種狀況，以後可能不太敢再購買得來速，就怕隨時又被檢舉，吃頓飯還要繳罰單。

對此，警方則回應，無論如何，看到紅線就是不能停，影像畫面也能明顯看見有紅線，車子臨停在這種地方就是違規。

事實上，這已非第一次有人因為排得來速挨罰，新北一名女子3月在林口某間速食餐廳買早餐，得來速的隊伍已經延伸到馬路上，於是她排在隊伍後面等待，沒想到遭檢舉「紅線違規停車」，讓她感到十分冤枉。

當時女駕駛反應，她並沒有熄火，還拿出消費發票作為證據，沒想到因此違規。對此，員警則說，道路的用途是提供人車通行，在劃設紅線的路段排隊、臨停，都屬於違規。

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