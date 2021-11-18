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小學生直式乘法太難了！網一片哀號「看不懂」　專家點出解答關鍵

▲▼直式乘法。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲小孩用的直式乘法（左）與爸爸以前學的（右）不同。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者黃品臻／綜合報導

教改後的小學題目常讓很多爸爸媽媽看不懂，崩潰不知如何教小孩。一名爸爸就抱怨孩子現在學的直式乘法，和自己以前學的不同，想要用以前的方法教小孩也看不懂，而自己也看不懂小孩現在的算式，引發上千網友熱議，「你不孤單」、「我當安親老師都沒遇過這個餒！可能我還菜」，也有過來人分享經驗點出算式關鍵。

一名人父在臉書社團「爆怨公社」貼出小學孩子的數學題目，從照片中可見是兩位數的直式乘法，但孩子的算法讓他很是不解，「小學生的乘法難道都不能像以往的那種計算公式嗎？想說拿以前的計算方式出來教，也不行，小孩說他看不懂我的算式…」

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原PO也貼出自己的算法，雖然答案相同，但無法教孩子讓他很頭痛，無奈嘆道「我老了跟不上時代了嗎？」

▲▼直式乘法。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO無奈，無法教小孩讓他很頭痛。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出引起熱議，不少網友崩潰表示，「我看不懂小孩子寫的算式」、「所以我花錢請安親班老師教」、「完全看不懂現在的教法是什麼鬼！！」、「你不孤單」、「這告訴我們小時候學不好沒關係因為你學的以後也會被推翻！」不過也有身為老師的網友表示，「確定不是小孩自己搞錯？我是小學老師，現在小學四年級的課本還是教圖二的那種作法沒錯喔！」

上千網友熱烈討論兩種算法的不同，也有網友點出算式關鍵，「由上往下與由下往上，現在有二種教法」、「他們是上乘以下，我們以前學是下乘以上，之前小朋友問我也不懂，別的老師跟我說的」、「其實一樣啦，上下兩個數字對調就是了」、「你學的是下乘上，小孩學的是上乘下」。

事實上，翰林國小數學曾在YouTube上以影片作為直式乘法的教學，確實有分成上乘下、下乘上兩種解題方式，只是大多數人熟悉的仍是「下乘上」的算法。

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