外送月跑200單「實領不到7千」　他氣罵反被嗆爆：當乖乖跑的白痴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友氣憤表示，老婆跑外送一個月近200單，收入卻連7千元都不到，氣得大罵平台；怎料，本想討拍一波的他，在曬出報酬明細後，反遭大票網友洗臉，紛紛吐槽「當乖乖跑的都白痴喔！」

男網友在爆廢公社提到，妻子目前任外送員一職，單月就跑了快200單，但實領薪水居然不到7千塊錢，不禁想問「這樣合理嗎？出來解釋所謂的取單率！」

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從截圖中可見，原po老婆8月下旬完成訂單有106件，取單率84%，累積報酬有3655元；不過到了9月上半月，完成訂單數下降到83件，取單率僅47%，累積報酬3077元。這樣算下來，完成訂單共有189件，總報酬為6732元。

原本男網友是想替妻子抱不平，結果眼尖網友看到取單率後，立刻反酸「阿就拒太多單啊」、「下面明寫著取單率要高於85%才能領取獎勵」、「取單率才47%...你要拿多少錢」、「夫妻倆都有障礙嗎？遊戲規則不是一清二楚了，拒單這麼高是挑近單跑吧，當乖乖跑的都白痴喔」、「看清楚啊，接單率47%是在...接單快200單，反過來說，棄單也在200單左右，這樣子選擇性接單，還想要有多高薪啊」、「換算下來，一天跑沒2小時是想領多少錢」。。