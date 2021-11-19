安徽小學出現大規模流感疫情　全校27班緊急停課4天

▲安徽馬鞍山當塗縣石橋中心小學出現流感疫情。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

安徽當塗縣石橋中心學校學生自3日起陸續出現流感症狀病例，學校15日發出通知，1至5年級計27個班停課4天，22日再回校園上課。據了解，該校在15日晨檢時，發現有多名學生出現咳嗽、流鼻涕等症狀，加上一些因類似症狀請假的學生，鑒於人數較多，學校隨即向當地公衛部門反映。不過，該校確切染病人數尚未公布。

▲該校多名學生出現咳嗽、流鼻水等流感症狀，緊急停課4日。（圖／翻攝安徽網）

《安徽網》報導，當塗縣石橋中心學校霍校長表示，學校現有1000多名學生，疾控部門人員15日現場採樣73份，經過現場研判，市、縣疾控部門人員現場做出關於停課的指導意見，避免聚集性擴散，「在當塗縣教育局的同意下，學校一年級至五年級27個班從11月16日停課，停課時間為四天，並定於在週末之後的11月22日恢復上課。」

學校老師表示，學校確實向學生家長發出通知，停課的班級包括一到五年級的所有班級，六年級並不在同一個校園區域內，所以六年級的學生不受此影響，「雖然學生已經停課，但老師和學校負責人都是正常工作，而且要和學生保持好聯繫，摸排、隨訪工作及時展開。」

據了解，該校3日便有學生出現咳嗽及流鼻水的流感症狀，校方當時除向上通報，有症狀學生因集中在同個班級，該班級已先行停課3日。不過，在15日的晨間檢查中，多名學生出現類似症狀，還有部分學生此前陸續請假，校方認為有群聚感染爆發之虞，遂緊急通知1至5年級27班緊急停課4天，沁行校園消毒排查等工作。