回家作業「找錯字找到崩潰」　家長求救！上千網友歪樓：整句都錯

▲題目要求找出兩個錯別字。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

孩子的回家作業，有時是家長的惡夢，讓許多家長相當頭痛，常常考倒許多大人，一名網友貼出小孩的回作業，看了很久還是看不到錯字在哪，請大家幫忙「找錯字」，貼文曝光引起千名網友討論，有人找半天找不到錯字，直呼「要逼死人啊！」也有許多網友發揮創意，留言超爆笑的答案。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，貼出小孩回家作業的照片，每題需要找出2個錯字，其中一題「他今天不旦沒遲到，還提早半個小時到學校」考倒他，找了老半天只找到一的錯字，「旦」為「但」字，但第二個錯字怎樣都找不到，因此PO文請大家幫忙，「幾個大人找不出答案，請廣大的廢友幫忙解答，歡迎歪樓」。

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貼文一出，不少網友崩潰表示「我看了一個小時，還是不知道哪裡錯」。網友們紛紛發揮創意回答，認為「半個小時」就是個錯誤，「整句話都是錯的，因為他提早半小時來學校是不正常的」、「他今天不但沒遲到，還提『早餐』到學校」、「提早半小時錯了啊，學校開門了嗎」'「提早到校就是個錯」。

就連藝人康茵茵也留言笑說「是協校啊！阿嬤都說協校啊～這有很難嗎？」引起許多網友大笑。不過，該題目怎麼看都沒有第二個錯字，就有一名出版社人員解釋，「當你在懷疑為什麼找不到時，別懷疑，就是老師或出版社打錯題目沒校對到！」

▼藝人康茵茵也搞笑留言。（圖／翻攝自FB爆料公社）