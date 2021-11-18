　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回家作業「找錯字找到崩潰」　家長求救！上千網友歪樓：整句都錯

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

▲題目要求找出兩個錯別字。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

孩子的回家作業，有時是家長的惡夢，讓許多家長相當頭痛，常常考倒許多大人，一名網友貼出小孩的回作業，看了很久還是看不到錯字在哪，請大家幫忙「找錯字」，貼文曝光引起千名網友討論，有人找半天找不到錯字，直呼「要逼死人啊！」也有許多網友發揮創意，留言超爆笑的答案。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，貼出小孩回家作業的照片，每題需要找出2個錯字，其中一題「他今天不旦沒遲到，還提早半個小時到學校」考倒他，找了老半天只找到一的錯字，「旦」為「但」字，但第二個錯字怎樣都找不到，因此PO文請大家幫忙，「幾個大人找不出答案，請廣大的廢友幫忙解答，歡迎歪樓」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友崩潰表示「我看了一個小時，還是不知道哪裡錯」。網友們紛紛發揮創意回答，認為「半個小時」就是個錯誤，「整句話都是錯的，因為他提早半小時來學校是不正常的」、「他今天不但沒遲到，還提『早餐』到學校」、「提早半小時錯了啊，學校開門了嗎」'「提早到校就是個錯」。

就連藝人康茵茵也留言笑說「是協校啊！阿嬤都說協校啊～這有很難嗎？」引起許多網友大笑。不過，該題目怎麼看都沒有第二個錯字，就有一名出版社人員解釋，「當你在懷疑為什麼找不到時，別懷疑，就是老師或出版社打錯題目沒校對到！」

▼藝人康茵茵也搞笑留言。（圖／翻攝自FB爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
快訊／三重交流道嚴重車禍！南向入口封閉
全台最辣英文老師！學生爸示愛：要不要當孩子媽
星巴克「7項隱藏服務」全免費！她驚呆：超佛
LIVE／ET午間新聞：豐年果糖童星爆「一屍兩命」　肇事者僅
扮名醫蹂躪3少女！弄到「黑道大哥孫女」GG了
全台「禁養比特犬」實施日期曝！違規罰25萬
東區5妹惡整黑車畫面曝！　車主找到了
美女人妻瞞丈夫賣淫！客人太多要排隊　每晚價碼曝
債主受夠怒飆澎恰恰：一騙再騙！　「全家財產都借他」被害到想輕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「4是1否」再登記！台大醫列：混打前要考慮5件事　真實保護力曝

30分鐘完成鮮奶油擠花裝飾蛋糕　弘光科大2學生奪冠亞軍

揪女友玩傳說「熬夜爬分入戰隊」　男大生後悔了：吵到要分手

3字反制推銷電話！內行實測「比不理更高招」：對方聽了秒掛斷

集郵預算編1億比交通安全還多！　郵局稱年可賺6億被批收支失衡

顛覆馬戲印象！《#Since1994》首度躍上衛武營「全女馬」令人驚豔也惹觀眾大哭

苗栗婦腰部劇烈疼痛誤為腎結石　診斷竟為「腎中風」險壞死

列車冒煙、火光事件今年已達5件　台鐵承諾：全面檢視EMU500

太空電漿模擬立大功　成大解開福衛二號科學酬載影像高度誤差之謎

回家作業「找錯字找到崩潰」　家長求救！上千網友歪樓：整句都錯

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

「4是1否」再登記！台大醫列：混打前要考慮5件事　真實保護力曝

30分鐘完成鮮奶油擠花裝飾蛋糕　弘光科大2學生奪冠亞軍

揪女友玩傳說「熬夜爬分入戰隊」　男大生後悔了：吵到要分手

3字反制推銷電話！內行實測「比不理更高招」：對方聽了秒掛斷

集郵預算編1億比交通安全還多！　郵局稱年可賺6億被批收支失衡

顛覆馬戲印象！《#Since1994》首度躍上衛武營「全女馬」令人驚豔也惹觀眾大哭

苗栗婦腰部劇烈疼痛誤為腎結石　診斷竟為「腎中風」險壞死

列車冒煙、火光事件今年已達5件　台鐵承諾：全面檢視EMU500

太空電漿模擬立大功　成大解開福衛二號科學酬載影像高度誤差之謎

回家作業「找錯字找到崩潰」　家長求救！上千網友歪樓：整句都錯

快訊／BMW「遭工地重物」猛砸！瞬間變敞篷　車主球打到一半傻眼

私菸案買50條菸緩起訴　李大維：陳敏華已調職不在特勤中心

「4是1否」再登記！台大醫列：混打前要考慮5件事　真實保護力曝

一週內2診所「誤打莫德納」　北市擬開罰：要與其他縣市有一致性做法

德州儀器新12吋廠明年動工　預計2025年開始投產

ITZY Lia爆前男友是「爆紅rapper」　網掀澄清關鍵照⋯討論炸了！

一晚狂吃10盤肉！女腹痛緊急就醫　血脂超標67倍「抽出奶茶血」

30分鐘完成鮮奶油擠花裝飾蛋糕　弘光科大2學生奪冠亞軍

快訊／台東砂石車翻覆！1人當場遭重壓命危

拜習會「中美破冰」　馬英九：對兩岸和平有重要意義

生活熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

出生就當女神！3生肖鳳凰命中年魅力旺

混打意願登記10點開放！限時6小時　符合對象5大QA一次看

東區5妹制裁惡霸！黑車慘成裝置藝術

AZ混打選哪牌？前台大醫推薦：選「它」比較輕鬆

快訊／Costco內湖店急關！公告停業1天：配合防疫清消

「4生肖」越冷財運越旺

莫粉變心！莫德納打氣差　台大醫揭2原因

更多熱門

相關新聞

球棒4煞跳愛情的恰恰！電臀狂扭S曲線爆反差

球棒4煞跳愛情的恰恰！電臀狂扭S曲線爆反差

台中市大甲區五福街上個月底發生4名惡煞持球棒砸車事件，由於行徑囂張，因此當地民眾都不禁擔憂治安惡化。就有網友將砸車影片惡搞，加上《愛情的恰恰》的配樂後，讓球棒4煞扭腰擺臀，「搖勒搖勒！」而19秒影片曝光後，就讓不少網友笑到流淚。

夾到翠綠菜梗！是「3公分↑毛蟲」超震撼

夾到翠綠菜梗！是「3公分↑毛蟲」超震撼

國一女兒迷手遊！媽見「搜尋紀錄」傻眼了

國一女兒迷手遊！媽見「搜尋紀錄」傻眼了

泰國妹做「全套」不收費　他身上突冒紅斑嚇傻

泰國妹做「全套」不收費　他身上突冒紅斑嚇傻

炒飯不能接受哪樣配料？　網一面倒點名「它」

炒飯不能接受哪樣配料？　網一面倒點名「它」

關鍵字：

回家作業找錯字爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

澎恰恰突爆「社會新聞很快會出來」

彰化掃把哥攔車嗆「給我下來」　遭噴霧洗臉KO

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面