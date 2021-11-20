他牽黃牛逛街「被牠躍起踢飛」凌空撞上貨車…曝驚悚畫面嚇傻

▲他牽黃牛逛大街被躍起踢飛撞水泥車。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省寧海縣一名黃姓農民去年11月，工作完牽著自家的牛慢悠悠地走在回家的路上，走著走著，牛突然抬起牛蹄踢中黃男小腹。他整個人凌空飛起，腦袋直直撞上了一輛貨車的後輪胎。事後黃男向貨車司機和保險公司求償，日前獲33萬元人民幣（約新台幣146萬元）賠償。

據《寧海新聞網》報導，被自家的牛突然一腳踹飛撞到車輪胎，傷勢不輕，損失誰擔？犯難之下，農民黃男將貨車司機和保險公司一起告上了法院。前不久，當地縣法院調解了這起糾紛。

去年11月，農民黃男被踢中後，整個人凌空飛起，腦袋直直撞上了一輛貨車的後輪胎。由於車身又長又重，只顧開車的貨車司機小趙當時並未發現異樣，駕車離去。

黃男報警後，立即前往醫院治療，經鑑定，此次事故造成黃男一處八級傷殘、一處九級傷殘、一處十級傷殘。交警大隊調查後，無法判斷事故成因。

因無法劃分事故責任，黃男與小趙及保險公司多次協商賠償事宜未果。今年9月，黃男向法院提起訴訟，要求小趙和保險公司賠償各項損失共計60萬元人民幣。

接到案件後，法官分析認為，由於黃男在行走時緊靠機動車道，沒有按照交通規則靠路邊行走；而小趙在駕車臨近牛時突然鳴笛，可能造成牛受到驚嚇。

因此雙方均存在過錯，承辦法官向雙方闡述法律規定，緩解黃男與小趙的矛盾，最終促使兩人簽訂了調解協議，由保險公司賠償黃男事故損失33萬餘元人民幣。