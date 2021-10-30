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2021兩岸大陳鄉親文化節開幕　百名台灣民眾登島探訪

▲2021兩岸大陳鄉親文化節。（圖／主辦單位提供）

▲2021兩岸大陳鄉親文化節。（圖／主辦單位提供）

記者魏有德／綜合報導

2021兩岸大陳鄉親文化節26日在浙江台州椒江揭幕，包括來自上海、安徽、福建、杭州、寧波、紹興及溫州等地百餘名台灣民眾及來自兩岸的親屬參加。出席開幕式的兩岸書法家互贈書法作品，並共同題寫《海峽兩岸一家親》的5公尺長卷，期盼以大陳島的歷史背景，作為兩岸民眾融合發展、交流合作的平台。

▲2021兩岸大陳鄉親文化節。（圖／主辦單位提供）

▲兩岸書法家共同題字。（圖／主辦單位提供）

寧波市台協會副監事長、寧波裕沐文具有限公司總經理盛漢偉祖籍便是浙江台州大陳島，赴大陸創業23年後，終於有機會在本屆2021兩岸大陳鄉親文化節活動期間，踏上台州大陳島。盛漢偉表示，自小住在台灣的大陳新村，愛吃浙江的嗆蟹、泥螺，依然保留著許多大陳風俗，「兩岸都是我的家，而大陳島是我一直魂牽夢繞的鄉愁之地。」

據了解，與台灣隔海相望的的浙江台州，不僅有串起兩岸的大陳鄉情文化，還有三國東吳衛溫船隊首航台灣的歷史記載、民間重視的濟公信仰及大陸長三角地區唯一對台常態化海上客貨運直航口岸大麥嶼港。

「兩岸大陳鄉情文化節」自2015年起每年皆會舉辦，而且規模持續擴大，同時，在2020年11月，大陳島也被定為大陸國家級「海峽兩岸交流基地」。本屆兩岸大陳鄉情文化節以「血脈相連，兩岸一家」為主題，活動為期4天，內容包括主題聯歡晚會、大陳島海峽兩岸交流基地實地考察、椒江區重點建設工程及招商項目推薦會等。

在開幕儀式上，出席的台灣民眾及親屬透過大陳島宣傳片和台灣大陳聯誼團體座談會預先錄好的影片，回顧歷史、暢敘親情，也讓兩岸大陳鄉情文化節成為兩岸交流合作、兩岸融合發展、促進兩岸心靈契合的品牌活動。

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