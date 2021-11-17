閃婚10天「被離婚」　人夫一查才知老婆7年換5尪

記者黃翊婷／綜合報導

浙江閔姓男子透過交友軟體認識劉姓女子，兩人相識17天便閃電結婚，當時女方表示不需要任何聘金，讓他覺得很感動，沒想到才結婚10天，這段婚姻就破滅了。閔男認為自己遭到騙婚，損失人民幣30萬元，氣得報警，結果意外揪出妻子竟然在7年內換了5任老公。

▲閔男以為遇到真愛，結果卻遭騙婚騙錢。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

根據《寧波晚報》報導，閔男日前向浙江寧波市北侖公安分局霞浦派出所報案，聲稱遭劉姓妻子騙婚，損失超過人民幣30萬元（約新台幣130萬元），希望警方可以幫忙把錢追回來。

原來，閔男透過交友軟體結識劉女，兩人相識17天，女方便提議結婚，還強調不需要任何聘金，他想了想，覺得自己也已經到了適婚年齡，於是答應，沒想到才結婚10天，妻子就提出離婚。

警方調查，劉女喜愛賭博，欠下大筆債務，在與閔男結婚的10天內，雖然人一直待在福建，但前前後後一共拿走人民幣30多萬元，連登記在男方名下的車子也被她賣掉，然而這些錢仍無法完全清償債務，這才決定離婚。

警方表示，深入調查之後又發現，劉女從2014年至今已經結過5次婚，每次的婚姻存續時間都不長，大概2、3個月，而且在婚姻期間都有金錢糾紛，有騙婚的嫌疑，目前已經將人依法刑事拘留，詳細的案情仍有待進一步釐清。