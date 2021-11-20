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與賴清德互別苗頭？　鄭文燦拚外交邀26國駐台使節遊桃園

▲▼鄭文燦邀請26國駐台使節遊桃園。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦邀請駐台使節遊桃園。（圖／桃園市政府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

被視為2024總統潛在人選之一的桃園市長鄭文燦，日前邀美國在台協會（AIT）處長孫曉雅到桃園國際棒球場，舉行壘球錦標賽，19日又邀請26國駐台大使、代表遊桃園，參訪大潭電廠、踏查草漯沙丘、新屋范姜祖堂導覽，晚上在古厝前埕辦桌，款待超過40位外交官。而同樣有志挑戰2024的副總統賴清德，近期也頻頻出擊拚外交，兩周前才參訪「至善釣蝦場」，與駐台使節一起體驗台灣在地特色的休閒活動。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，鄭市長上任以來，歷年皆邀請各國駐台大使、代表參訪桃園，從率先試乘桃園機場捷運、桃園國際棒球場觀看棒球賽、參與「大溪大禧」體驗廟會繞境文化。今年邀請駐台大使、代表造訪大潭電廠，了解我國重要基礎設施，走訪桃園市政府保育有成的草漯沙丘地景，並在海洋客家的范姜古厝辦桌，認識多元面貌的桃園，這次約有26國，超過40位外交官參與活動。

鄭文燦在參訪過程中表示，桃園的海岸線有漁港、濕地、沙丘等環境保護區，同時也是台灣風力發電的重要場域，未來桃園將持續推動能源轉型，落實綠色永續與循環經濟，下午參訪的大潭電廠，正由美國、日本、韓國的供應商興建7、8、9號發電機機組，大潭電廠未來將佔台灣的20%總發電量，有助緩解北部用電需求。

鄭文燦說，有「台版撒哈拉沙漠」之稱的觀音草漯沙丘，是年輕朋友、情侶、結婚新人拍照打卡的熱門景點，是台灣西部海岸線保存最寬廣且完整的特殊沿岸沙漠地景，也是全國第1座以「沙丘」為保護標的的地質公園；舉辦晚宴辦桌的新屋范姜祖堂，於2014年被列為市定古蹟，翹燕尾兩進落四合院建築，充分展現客家傳統庄院的典雅優美。桃園在保存自然與人文社會景觀一直不遺餘力，歡迎外交使節們多來桃園走走。

▲▼鄭文燦邀請26國駐台使節遊桃園。（圖／桃園市政府提供）

▲▼鄭文燦邀請26國駐台使節遊桃園。（圖／桃園市政府提供）

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