全國第一　鄭文燦：「投資台灣三大方案」桃園總投資額達2,540億

▲經發局長郭裕信進行「產業投資．匯聚桃園」專題報告。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2021年全球遭受疫情衝擊，導致國際經濟衰退！桃園市長鄭文燦17日於市政會議聽取經發局「產業投資．匯聚桃園」專題報告後表示，桃園招商腳步不停歇，今年在「投資台灣三大方案」中，桃園總投資額達2,540億，佔全國20%為全國第一，創造就業數2萬3,819人，佔全國21%，也是全國第一！

鄭市長說，市府各局處也持續精進行政效率，在毗連擴展工業興辦事業計畫、非都土地變更編定丁建、水土保持計畫、出流管制計畫及建照審查的效率，均為六都之首；國內企業包含台達電、廣達、日月光、新光、景碩、晶碩及和碩等上市公司，均擴大加碼投資桃園，預計可新增投資額逾1,000億，增加近8,000個工作機會。

美超微、艾克爾、巴斯夫、家樂福、華可貴等，橫跨美、法、德、日等外資廠商，也持續在桃園擴大版圖，預計可新增高達382億的投資額。此外，市府經發局也全國首創執行收容人作業技訓工場招商專案，與法務部矯正署八德外役監獄合作，推動「企業進駐興建作業技訓工場案」，目前八德外役監的6單元已全部招租完畢，未來可就近提供收容人作業技訓機會，大幅提升八德外役監對於收容人的輔導。

另外，楊梅「幼獅青年創業村暨智慧園區」採設定地上權方式招商開發，確定由新光合纖公司得標，整體開發將分為2階段，預計3年內將完成幼獅青年創業村3,000坪空間的興建及營運，8年內可望完成全園區土地開發，預計可新增投資額45億，增加1,500個工作機會，順利帶動地方經濟發展。

經發局長郭裕信表示，桃園經濟力屢創新高，除了「投資台灣三大方案」投資額全國第一外，桃園的商業登記總家數為6萬1,926家，公司登記總家數為6萬5,379家，商業及公司登記總成長率達23%，為六都第一；在工廠營收方面，依據經濟部2020年工廠校正及營運調查統計，2019年桃園市工廠營收達2.9兆，全國第一，較2018年成長0.3%，家數也成長2.3%，是六都唯一工廠營收正成長的城市。