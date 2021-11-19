遭指臥底謝長廷告了！　狠酸施明德公開江鵬堅私下告白「不道德」

▲施明德、謝長廷。（合成圖／記者林銘翰攝、ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨線民風波未歇，前主席施明德日前爆料，民進黨創黨主席江鵬堅曾向他坦白謝長廷也是臥底。對此，駐日代表謝長廷要求提出證據，否則提告，結果遭施明德反擊快去提告。如今，謝長廷透過臉書表示，已經委任律師對施明德、陳嘉君提告，手續都已經辦完，其餘程序、內容等屬於專業問題由律師處理，既已進入司法，原則上不再就細節你來我往攻防，他們兩人近日又在臉書上講了不少完全不是事實的話，暫時也不予理會。

謝長廷19日在臉書表示，他們跟自己最大的區別就是，他雖然講自己被國民黨迫害，但是卻把蔣經國「神化」，認為蔣的力量無所不在，好像沒有蔣經國的指示或是允許，指派特務參與，台灣人建黨注定會失敗或被抓，不可能成功，但這只是想像，事實並非如此。

謝長廷說，民進黨能突破情治的封鎖建黨成功，真的是台灣人智慧、勇敢跟高貴情操的表現，「這在我跟調查局幹員的民事訴訟中已經調查清楚，我是力抗金錢誘惑，也沒有擔任線民或洩漏任何建黨資訊，也許其他同志也有類似情形，所以不管如何監控，都無法掌控我們的動態，這是值得驕傲的，不應該誇大蔣經國的神話。」

至於施明德爆料江鵬堅對他告白的事情，謝長廷說，自己不在現場，無法證實或否認，但我選擇不相信和質疑，這是根據我被冤枉的經驗。還有，我認為把江鵬堅私下「告白」或「告解」的話再告訴別人或公開，就是不道德的事，而公開指他是調查局臥底特務就是對他和遺屬最大的侮辱。