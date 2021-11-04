施明德揭那夜！再爆謝長廷臥底　「蹲25年牢哪有你一身選舉細胞」

▲施明德、謝長廷。（合成圖／記者林銘翰攝、ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

駐日代表謝長廷與民進黨前主席施明德因「民進黨創黨主席江鵬堅是否為調查員」一事，多次隔空交火，謝長廷還批評，如果政途走得不順利，應反省表現是否有辜負選民的厚愛和信賴。對此，施明德今（4日）狠酸謝長廷，「沒錯，我這種蹲苦牢25年的人，哪能練就你那一身選舉細胞和耍嘴皮子功夫。」

施明德4日表示，從當年你們披著「美麗島義務辯護律師」的肩帶（悄悄問一句，你真的是義務的嗎？還是欺名盜世的「義務」律師？）從參選市議員、立委、市長，靠彼此分贓坐上行政院長大位，再選總統，認為仕途順利，就自認是飛黃騰達了，「想當年你被派進黨外臥底時，大概沒想到搭上受難者血淚的順風車可以如此一飛沖天吧」。

施明德指出，讓他憤怒的是，謝長廷為了洗刷「爪耙仔」身分，竟暗示林義雄和鄭南榕曾被懷疑是爪耙仔，太可惡了，這是有生以來，第一次聽到有人這樣侮辱林義雄和鄭南榕也是爪耙仔的嫌犯，「說出名字來，否則，就是你自己說的。你這樣千方百計要替自己脫罪，已到完全不擇手段的瘋狂程度了」。

施明德透露，「2000年那一夜，江鵬堅向我告白時，同時也坦白對我說了，你也是。所以，你聽到江鵬堅向我告白了，你一定聯想到江鵬堅也會告訴我實情，你的底細。你才迫不急待立即跳出來替江鵬堅否認。我已經公開對你說了：如果你不是特務，你怎麼知道誰是，誰不是？」

施明德提到，謝長廷從2010年高明輝在法庭上的證詞，「說出你在美麗島受難者被監禁時，蔣經國很滿意你的工作，要阮成章賞你二十萬」後，一直狡辯到今天，此刻看著種種荒唐的無賴行徑，讓他更加佩服江鵬堅的勇氣，江鵬堅在2000年時就選擇跟自己的過去還有謝長廷分道揚鑣，當年江鵬堅談及謝長廷也是臥底時，也順道說了一句「你總是什麼位子都要爭，都不顧慮自己的出身」。

施明德提到，沒有人會相信風聲鶴唳的美麗島政團時代，保密防諜人人有責的時代，也是每一個黨外人身邊都不可能沒有爪耙仔的時代 ，「美麗島軍法大審辯護律師」裡會沒有臥底的特務？這是常識，也是台灣歷史必須揭開的謎題，不然對不起不是特務的人，這個歷史公案不容永遠掩蓋，否則他們都是不義之人。

施明德向謝長廷喊話，名譽是人的第二生命，若自認不是特務，不是爪耙仔，「你如今最好的澄清手段，就是到法庭告我！像我告那些毀謗我的人那樣悍衛我的名節！你是律師，告我，你不必花錢再請律師。我則可能要花錢，但，我可以在法庭上要求法官調出你一生的秘密，大家一翻兩瞪眼。像多年前，王幸男告我和嘉君，法庭終於調出他的檔案，才能判決是非對錯。美麗島律師是不是有其他身分的歷史公案，也可以因之水露石出！」

施明德認為，事關國譽，日本人會說台灣為什麼派威權時代的爪耙仔到日本？想幹什麼？既然謝長廷主動跳進來，不要再歹戲拖棚，二十多年戲總該落幕，「也許你會贏，因為你是民進黨內公認最奸巧的律師。我輸了，我也喜歡甘願。因為我愛真理。我懇求謝大使趕快到法院告我！我懇求，我懇求，我懇求。你不敢提告，那麼，你就是爪耙仔了。你領薪水，我沒有。我沒有空理你了。法院見！」

施明德還說，誠摯地懇求掌權者們，讓他這個受難者能在死前，見到「完整不遮掩的國家檔案」，讓他親吻歷史真相長眠。，最後，再次懇求謝長廷向他提告，讓這一件白色恐怖時代「袂見笑的代誌」落幕，不要再來騷擾他們這個正要努力追求「真相與和解」的時代。

對於施明德的說法，謝長廷4日表示，「有位過世的友人對我說，他的朋友是共產黨在總統府的臥底」跟「過世的江鵬堅前主席對我說他是特務」，一樣荒唐好笑，不可考，胡噴亂咬，江鵬堅是他尊重的戰友，應長眠安息，不該承受後人污衊毀損人格，真令人痛心！