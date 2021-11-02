　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣人沒有欠施明德」　謝長廷親曝曾與江鵬堅有3共識

▲▼立法院外交國防委員會,駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨前主席施明德爆料，當年美麗島案的辯護律師謝長廷、江鵬堅都是特務。當時的辯論律師，現駐日代表謝長廷日前提出幾點證據回擊，並指施明德說法是子虛烏有，謝長廷今表示，施出獄時，自己支持他當黨主席，施選三次立委也都輕易當選，「我覺得台灣人民沒有欠他或我們。」

上月被稱為「民主戰艦」的前立委朱高正因癌症去世，謝長廷表示，當時看到一則舊聞稱，朱高正要退出新黨時，和黨主席郁慕明大吵架，互指對方是特務，當時自己內心突有莫名的哀傷。

謝長廷指出，原來戒嚴時期的創傷嚴重，不只是黨外、民進黨，其他政黨甚至團體都一樣，每個人都在懷疑每個人是特務，而每個指控他人特務的人，也被他人指控是特務。

謝長廷表示，包括黨外幾位先進，在家人被殘殺或自焚事件發生前，也有類似被懷疑的傳言，其他美麗島被告更不必說，「我一向認為這是戒嚴的創傷後遺症，所以不相信也從不傳播。」

對於施明德，謝長廷回憶，美麗島被告大逮捕時施成功逃脫，審判期間也有傳言說是故意放施逃跑，然後抓匿藏的牧師高俊明和幾位長老，施絕食期間更傳出作秀求饒各種不堪的傳言，當然對辯護律師也有國民黨默許的謠言，多少造成困擾。

謝長廷表示，戒嚴時期，自己和江鵬堅是同一律師事務所，兩人曾多次就此交換意見，最後達成三點共識：1、對自己良心負責，不必向任何人證明，也不必為了證明而有冒險言行。2、對一起建黨或謀大事的伙伴要嚴格選擇，並絕對信任，絕不懷疑。3、如事後發現被出賣可以不擇手段報復，「這是我一生奉行的態度。成功建黨後態度也沒有變。」

謝長廷指出，當施明德出獄後，自己支持他當黨主席，施選三次立委，都輕易當選，「我覺得台灣人民沒有欠他或我們，如果政途走得不順利，自己應該反省表現是否有辜負選民的厚愛和信賴。」

謝長廷指出，2002年自己選高雄市長連任時，施明德突然跳出來登記跟參選，地方各種動機傳言紛起，當時他的原配陳麗珠和女兒都曾向自己陳情很多他的不是，若要攻擊他不怕缺乏資料，「但我採取冷處理，任由他講，結果他得到的票不到1萬，我認為人民的眼睛還是雪亮的。」

2006年施明德發動紅衫軍倒扁，謝長廷表示，當時施跟綠營走的較遠，2007年底施明德接受訪問指我是特務，向調查局拿錢云云。最近又公開說民進黨創黨江鵬堅是特務，美麗島辯護律師誰不是特務？建黨是蔣經國默許支持的等奇怪的言論，「不知是否特務受創症候群或出了什麼事？」

謝長廷表示，涉及自己的部分，已經提出四大證據證明，包括蔣經國事前並不知道建黨日期外，也在臉書附上施明德信賴的前調查局副局長高明輝和幹員在法院的筆錄，他們在十年前就向法院坦承，我不是線民或特務，他們也從未這麼說，我只是他們爭取的對象。

對於施明德指控，謝長廷指出，那20萬元是「要爭取謝長廷的金錢」，而我拒絕未拿，他們以前所說有看到我拿云云並不是事實。證據判決都有了，如有人還在糾纏，真會讓人覺得是就是無賴而已。

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
台中男喝醉倒路邊　慘遭警車輾斃！
想台北買房！女友震驚「你存款沒1000萬？」　29歲男：很傷
男偶像爆「假戲真做」大7歲女星　第三者問：我不配有姓名嗎
腹脹想大號被內診！他尷尬勸：會有糞水喔　醫手指一插嘆氣了
20年羊肉老店「驗出豬肉混賣」　店員傻眼：肉是老闆叫的
仁武保母遭「私刑逼供」！4硬漢甩巴掌踹飛　地檢署說重話了
台男誇口約吃飯2次就能上床　烏克蘭美女被氣哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓冠廷參選2週就已處理陳情案　籲綠覆率15％墊底的新北應關注

喊倒閣公投遭嗆政治鬥爭？　黃子哲：蘇貞昌迴力鏢打到蔡英文

台南市議會「僅25人」出席！預算審查流會　詳細名單曝光

國民黨指控鄭文燦出賣台灣人健康　吳安琪揭「反美豬」三大矛盾

「中二立委補選是2022前哨戰」　郭正亮：會變成藍綠這兩大咖對決

「台灣人沒有欠施明德」　謝長廷親曝曾與江鵬堅有3共識

馬英九：蘇貞昌曾跳針痛批　「扁政府公投法是鳥籠公投」

國民黨稱反萊豬不等於反美豬　綠營反擊：連自己舉的標語都忘記？

文湖線乘客走軌道換車！社區偷鋸樹「掉軌道」害2300人　北捷怒求償

公務人員退撫基金面臨提早破產　銓敘部：有政府不會倒

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

卓冠廷參選2週就已處理陳情案　籲綠覆率15％墊底的新北應關注

喊倒閣公投遭嗆政治鬥爭？　黃子哲：蘇貞昌迴力鏢打到蔡英文

台南市議會「僅25人」出席！預算審查流會　詳細名單曝光

國民黨指控鄭文燦出賣台灣人健康　吳安琪揭「反美豬」三大矛盾

「中二立委補選是2022前哨戰」　郭正亮：會變成藍綠這兩大咖對決

「台灣人沒有欠施明德」　謝長廷親曝曾與江鵬堅有3共識

馬英九：蘇貞昌曾跳針痛批　「扁政府公投法是鳥籠公投」

國民黨稱反萊豬不等於反美豬　綠營反擊：連自己舉的標語都忘記？

文湖線乘客走軌道換車！社區偷鋸樹「掉軌道」害2300人　北捷怒求償

公務人員退撫基金面臨提早破產　銓敘部：有政府不會倒

卓冠廷參選2週就已處理陳情案　籲綠覆率15％墊底的新北應關注

輾斃路倒醉漢肇責佔3成　員警仍自責懊悔身形消瘦

林子昱7.1局悲情敗　富邦送爐主給味全　

喊倒閣公投遭嗆政治鬥爭？　黃子哲：蘇貞昌迴力鏢打到蔡英文

台南市議會「僅25人」出席！預算審查流會　詳細名單曝光

國民黨指控鄭文燦出賣台灣人健康　吳安琪揭「反美豬」三大矛盾

關係人交易若達「這門檻」需股東會點頭！　新制明年Q1上路

說．流行／LOEWE為何資助吉卜力美術館？從龍貓包看出深切緣分

「星國言承旭」私密閨房曝光！　起床素顏樣全都露

陸劇配樂爆抄襲人氣BL泰劇《以愛》！　網聽對比氣炸：丟臉丟到國外

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

政治熱門新聞

快訊／1000元「i原券」最後一波幸運兒　中籤號碼出爐

快訊／徐國勇：王金平遇行車糾紛　隨扈亮槍「有按相關規定」

快訊／1.5萬人明年教召14天「12月公布日程」　戰鬥訓練時數+44小時

「1千元」i原券今下午最後一抽　使用期限至2022年4月底

文湖線社區鋸樹沒防護　北捷怒求償

快訊／邱國正證實40名陸戰隊正在關島聯訓

清大教授認證「核四安全」　7點完整解析打臉蔡政府

快訊／樹枝掉落！北捷文湖線異常　辛亥-動物園不通「改公車接駁」

誰最適合擔任下一屆總統？　最新民調結果出爐

快訊／促轉會批國軍視蔣介石「如君如父」　馮世寬：本來就是

快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言「退撫基金恐提早破產」

陳其邁是否為城中城下台　他PO一張表分析藍綠政治責任

「核四廠2014年至今1度電都沒發」　蔡壁如：跟缺電有什麼關係？

「顏清標綁架大甲媽」　周玉蔻再嗆：唯2途贖罪

更多熱門

相關新聞

國民黨稱反萊豬不等於反美豬　綠營反擊：連自己舉的標語都忘記？

國民黨稱反萊豬不等於反美豬　綠營反擊：連自己舉的標語都忘記？

1218公投戰況激烈，對於反萊豬公投案，藍營批評，民進黨刻意把萊豬跟美豬畫上等號，營造藍營反美形象，但國民黨反的是萊豬非美豬，對此，民進黨表示，過去自身的言論、手舉的標語都是「反美豬」，為何現在突然改口，「國民黨不只反美豬，還反美、反科學、反貿易！」

「當年怎麼羞辱國民黨的？」　趙少康：力阻萊劑的民進黨哪去了？

「當年怎麼羞辱國民黨的？」　趙少康：力阻萊劑的民進黨哪去了？

國民黨揭核電真相　反擊蘇貞昌：為何讓核三廠投入發電？

國民黨揭核電真相　反擊蘇貞昌：為何讓核三廠投入發電？

民進黨啟動全台遍地開花街講　爭取青年認同公投4個不同意

民進黨啟動全台遍地開花街講　爭取青年認同公投4個不同意

「哪個首長敢收核廢料？」　綠營：國民黨回答不出來就是用公投搗亂

「哪個首長敢收核廢料？」　綠營：國民黨回答不出來就是用公投搗亂

關鍵字：

謝長廷施明德江鵬堅民進黨白色恐怖

讀者迴響

熱門新聞

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

最後一抽國旅券！「有2組號碼」莫名崩潰

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面