「台灣人沒有欠施明德」　謝長廷親曝曾與江鵬堅有3共識

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前主席施明德爆料，當年美麗島案的辯護律師謝長廷、江鵬堅都是特務。當時的辯論律師，現駐日代表謝長廷日前提出幾點證據回擊，並指施明德說法是子虛烏有，謝長廷今表示，施出獄時，自己支持他當黨主席，施選三次立委也都輕易當選，「我覺得台灣人民沒有欠他或我們。」

上月被稱為「民主戰艦」的前立委朱高正因癌症去世，謝長廷表示，當時看到一則舊聞稱，朱高正要退出新黨時，和黨主席郁慕明大吵架，互指對方是特務，當時自己內心突有莫名的哀傷。

謝長廷指出，原來戒嚴時期的創傷嚴重，不只是黨外、民進黨，其他政黨甚至團體都一樣，每個人都在懷疑每個人是特務，而每個指控他人特務的人，也被他人指控是特務。

謝長廷表示，包括黨外幾位先進，在家人被殘殺或自焚事件發生前，也有類似被懷疑的傳言，其他美麗島被告更不必說，「我一向認為這是戒嚴的創傷後遺症，所以不相信也從不傳播。」

對於施明德，謝長廷回憶，美麗島被告大逮捕時施成功逃脫，審判期間也有傳言說是故意放施逃跑，然後抓匿藏的牧師高俊明和幾位長老，施絕食期間更傳出作秀求饒各種不堪的傳言，當然對辯護律師也有國民黨默許的謠言，多少造成困擾。

謝長廷表示，戒嚴時期，自己和江鵬堅是同一律師事務所，兩人曾多次就此交換意見，最後達成三點共識：1、對自己良心負責，不必向任何人證明，也不必為了證明而有冒險言行。2、對一起建黨或謀大事的伙伴要嚴格選擇，並絕對信任，絕不懷疑。3、如事後發現被出賣可以不擇手段報復，「這是我一生奉行的態度。成功建黨後態度也沒有變。」

謝長廷指出，當施明德出獄後，自己支持他當黨主席，施選三次立委，都輕易當選，「我覺得台灣人民沒有欠他或我們，如果政途走得不順利，自己應該反省表現是否有辜負選民的厚愛和信賴。」

謝長廷指出，2002年自己選高雄市長連任時，施明德突然跳出來登記跟參選，地方各種動機傳言紛起，當時他的原配陳麗珠和女兒都曾向自己陳情很多他的不是，若要攻擊他不怕缺乏資料，「但我採取冷處理，任由他講，結果他得到的票不到1萬，我認為人民的眼睛還是雪亮的。」

2006年施明德發動紅衫軍倒扁，謝長廷表示，當時施跟綠營走的較遠，2007年底施明德接受訪問指我是特務，向調查局拿錢云云。最近又公開說民進黨創黨江鵬堅是特務，美麗島辯護律師誰不是特務？建黨是蔣經國默許支持的等奇怪的言論，「不知是否特務受創症候群或出了什麼事？」

謝長廷表示，涉及自己的部分，已經提出四大證據證明，包括蔣經國事前並不知道建黨日期外，也在臉書附上施明德信賴的前調查局副局長高明輝和幹員在法院的筆錄，他們在十年前就向法院坦承，我不是線民或特務，他們也從未這麼說，我只是他們爭取的對象。

對於施明德指控，謝長廷指出，那20萬元是「要爭取謝長廷的金錢」，而我拒絕未拿，他們以前所說有看到我拿云云並不是事實。證據判決都有了，如有人還在糾纏，真會讓人覺得是就是無賴而已。