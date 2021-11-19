「2021繽紛耶誕玩台北」開跑　超美燈飾打卡點曝光

▲台北市政府舉辦2021繽紛耶誕玩台北活動。（圖／台北市商業處提供）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市一年一度的盛會「2021繽紛耶誕玩台北」19日正式開跑，台北市商業處表示，活動結合台北市15大百貨體系及5大商圈合作店家推出集章、消費優惠活動，只要掃瞄QRcode並取得電子兌換券，即可兌換「台北城市包」及「熊讚耶誕包」，而今年以「光之旅程」為概念規劃五大主題燈飾打卡點，一路閃耀到耶誕跨年。

台北市商業處表示，自105年起以耶誕為元素辦理特色產業活動，為運用節慶動能促進特色傳統商圈產業發展，今年「2021繽紛耶誕玩台北」以大商圈帶動小商圈模式，於活動期間打造出逾50處耶誕燈飾造景、營造全新市容，民眾可以透過臺北市政府Line@及台北通，前往各大百貨及商圈店家尋寶集章，享受百貨、商圈店家消費的物超所值，同時從中認識特色商圈產業的獨有魅力。

商業處指出，今年度繽紛耶誕玩台北活動，推出2款限量腰包，以台北城市意象與熊讚形象展現設計，並運用容量與扣環增添實用性，搭配精美束口袋包裝，一次擁有兩種收納袋，耶誕好禮雙重送。活動期間至合作百貨及商圈店家集章處掃描活動QRCODE蒐集不同電子戳章任2枚，即可獲得電子兌換券乙張，加上指定百貨500元或商圈200元之單筆消費滿額憑證，即可至特約店家贈品兌換處，依波段兌換2021繽紛耶誕玩台北限量腰包「台北城市包」或「熊讚耶誕包」乙個（數量有限，每人限兌換一組，兌完為止）。

商業處強調，今年台北璀璨耶誕燈飾延續「Fun閃台北」主題，以「光之旅程」為全新概念規劃「奇幻夢境」、「璀璨希望」、「閃耀星河」、「浪漫愛情」及「快樂繽紛」五大主題燈飾打卡旅程，再加上百貨耶誕活動與台北城市包及熊讚耶誕包兌換、抽獎訊息等活動，歡迎民眾到「台北市商業處—我是商Ya人」FB粉絲團及各合作百貨及商圈店家資訊「2021繽紛耶誕玩台北」網頁查詢。