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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／白晝之夜砸千萬！線上僅1.3萬人　柯文哲仍讚「革命創舉」要大活動效仿

▲▼台灣玉山科技協會「二十同心再創卓越」周年慶祝大會暨論壇10/26舉行。下午第三場以智慧城市為題，由和碩聯合董座童子賢、台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

北市文化局主辦的白晝之夜，今年因應疫情轉為線上，但網路討論度極低，同時在線人數最高僅1.3萬人，實體活動只有2萬人參加，讓每年都參與的民眾失望。儘管白晝之夜在線人數不高，據了解，台北市長柯文哲仍將砸了千萬元的2021白晝之夜線上模式形容是「革命性創舉」，並建議各局處辦理大型活動時效仿，也間接導致2021台北燈節採線上線下混合模式。

台北市政府自2016年於北門首次舉辦「白晝之夜」，獲得許多市民正面評價，之後每年都有舉辦該項活動。但2021年受到新冠肺炎影響，今年10月2日舉辦的白晝之夜首次改為「線上進行」，並串連北投6大藝文場所夜間開放，讓民眾線下也能參與。

不過，2020年實體舉辦的白晝之夜約有40萬人參與，今年實體活動僅2萬人參加，雖然文化局稱累計線上42萬瀏覽人次，但實際同時在線人數最高僅1.3萬人，42萬瀏覽人次並未排除重複瀏覽民眾。

▲2021臺北白晝之夜今年首度採線上展出。（圖／主辦單位提供）

▲2021白晝之夜受疫情影響，首度採線上展出。（圖／主辦單位提供）

據了解，柯文哲曾於晨會、市政會議聽取文化局報告白晝之夜時，聽到「累計40萬以上瀏覽人次」、「國外IP網址佔11.4％」言論時，大讚白晝之夜線上舉辦是「革命性的創舉」，並建議各局處未來舉辦大型活動時，將白晝之夜線上線下混合模式當成「模範」。

但有市府人員質疑，儘管文化局稱累計瀏覽人次、國外IP網址等成效良好，但其實同時在線人數並不理想，且外界反映皆是負面評價；雖然柯文哲說是「建議」，但仍讓多數局處感到壓力，只好努力將實體活動加入線上方案。

而受到柯文哲此番言論影響的活動，包括延期多次的2021台北燈節。台北燈節原本規劃2月26日元宵節當天登場，但當時碰到部桃疫情，延期到9月21日中秋節前後辦理，後來又爆發本土疫情，所以更改到12月17日至12月26日辦理，不過當時規劃並沒有線上線下混合模式，一直到白晝之夜之後才做更動，預計19日召開記者會對外公告線上線下方案。

▲國民黨台北市議員王鴻薇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（資料圖／記者林敬旻攝）

台北市議員王鴻薇表示，柯文哲常常被底下的人「矇到」，白晝之夜當時會用線上線下混合模式，是受到新冠肺炎疫情的關係，但並非所有活動都能將白晝之夜當模範。

王鴻薇指出，過去實體辦理白晝之夜時，文化局稱辦得多成功、來的人數有多少，今年改為線上線下混合，卻照樣將1000多萬元經費花光，比原本規劃實體舉辦只減少2140元，所以文化局又開始說此種模式多好、可以觸及到國外民眾，但柯文哲卻認為各局處可將白晝之夜作為範本，「真的是位很不懂文化活動的人。」

王鴻薇提及，柯文哲自稱最省錢市長，但辦白晝之夜線上活動卻要花這麼多錢，「真的覺得非常好嗎？」且白晝之夜當時說要有振興地方商圈經濟功能，但全部改成線上看，地方振興方案不知跑到哪裡，「我覺得柯文哲會做這個指示，就代表他不了解文化活動，然後被文化局矇到了。」

針對柯文哲將白晝之夜線上線下混合模式當模範受質疑，台北市政府發言人陳智菡回應，凡事都有第一次，疫情期間實體活動經常被迫取消，或只能用線上方式舉辦，而白晝之夜勇於突破，跨出了一大步；台北市是個勇於嘗試的城市，不斷試驗就會愈做愈好。

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