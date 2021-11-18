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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市防疫比中央好？　柯文哲笑稱「清零前線」：好太多了啦！

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎本土疫情自5月爆發，台北市萬華區成為疫情重災區，衛福部次長石崇良過去稱「萬華是疫情破口」時，中正萬華選區的立委林昶佐卻未回應，引發在地民眾不滿。被問到萬華究竟是不是疫情破口？台北市長柯文哲秒回「不同意」，並認為台北市防疫比中央好很多，是「清零前線」。

▲▼台北市議員郭昭巖扮《鬼滅之刃》禰豆子。（圖／記者袁茵攝）

▲扮《鬼滅之刃》竈門禰豆子的台北市議員郭昭巖。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲18日赴台北市議會進行市政總質詢，中正萬華選區的國民黨台北市議員郭昭巖表示，林昶佐認為萬華是疫情破口，柯文哲是否也同意？柯文哲聽聞此問題，立刻回應「不同意。」正確講是機組人員防疫檢疫管制沒做好，且機組人員制度放寬，台北市政府居然不知道，「我認為『3＋11』（機組人員防疫檢疫措施）有影響，因為境外感染進入台灣。」

郭昭巖提到，根據媒體TVBS民調顯示，五成六民眾不同意政府說「3＋11」與本土疫情無關，四成八民眾認為行政院長蘇貞昌應為「3＋11」道歉，四成七民眾認為衛福部長陳時中應道歉，四成七民眾不滿民進黨對疫情表現，「這樣看來，台北市的防疫好像比中央好？」

柯文哲笑回，「（台北市防疫）我是認為好很多啦！好太多了啦！清零前線。」不過自己覺得蘇貞昌、陳時中認真做事就好了，「不要太多意識形態，認真做事這樣就好。」

郭昭巖認為，蘇貞昌與陳時中認真做事很重要，但若不道歉，恐會看不見問題在哪。而柯文哲則未正面回應，僅搖頭後嘆了一口氣。

▼台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

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