誤交損友才走偏？　海派酒店KTV鬥毆車床小開李韋霖都在現場

▲瑪莎拉蒂3惡煞之一的李男，遭起底出現2件酒店鬥毆案現場。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲／台中報導

瑪莎拉蒂3惡煞僅因行車糾紛重傷宋姓男大學生，遭依殺人未遂等罪嫌收押禁見。主嫌張敦量遭起底投資經營博弈網站並暴力討債，共犯之一的車床小開李韋霖更是聚眾鬥毆常客，在2016年知名海派酒店前20多人格鬥賽，以及2019年某KTV酒店妹坐檯衝突現場出現。前案因無證據證明他動手未罰；後者則依《社會秩序維護法》開罰1萬元。

▲宋姓男大生遭毆昏迷終於清醒，媽媽病床邊跟他喊話 。（圖／家屬提供）

涉嫌在台中街頭重毆宋姓男大生，遭收押禁見的25歲共犯李韋霖犯案後，多年未聯絡，在南投白手起家開工廠的父母卻成箭靶，飽受網友攻擊。其父母12日出面透過媒體向宋姓男大生及母親、社會大眾道歉，並否認李男是「富二代」，而是「負（債）二代」。李男父母形容兒子「應該是誤交損友才會走偏！」但李韋霖確曾兩度捲入鬥毆案。

2016年6月25日清晨，李韋霖現身在海派酒店門口，2方人馬聚集10多人，現場隨即上演大亂鬥。警方到場控制場面後，將動手的9人函送法辦，而李韋霖因為沒證據證明他有動手，因此沒有送辦。

2019年8月13日凌晨，2名酒客在某KTV消費時，因酒女陪酒坐檯引發衝突。結束後，雙方又各自找來兄弟助陣幫忙，其中一方就找來李韋霖。在場11人從口角、拉扯後，其中4人動手打架。法官審理後認為，李雖然沒證據證明有動手，但到場目的是意圖鬥毆聚集，依違反社秩法罰1萬元。

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