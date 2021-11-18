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社會 社會焦點 保障人權

合約糾紛釀黑衣人施壓風波　舒子晨告經紀公司老闆結果出爐

▲舒子晨的泳裝辣照被P在津津蘆筍汁上。（圖／翻攝Instagram／nikita.hsu）

▲女藝人舒子晨告經紀公司負責人涉嫌對她加重誹謗。（圖／翻攝Instagram／nikita.hsu）

記者黃哲民／台北報導

號稱「小謝金燕」的女藝人舒子晨，去年與唱片公司「宇朕國際」發生合約糾紛，被指涉找黑衣人施壓公司解約，舒子晨獲不起訴後，反告宇朕負責人鄒巧雲和梁姓記者，以新聞報導誣賴她撂黑衣人直搗公司罵髒話等不實內容，涉犯加重誹謗罪嫌。台北地院審理認定鄒女沒惡意杜撰、梁男已盡責查證，判2人均無罪。

本名陳盈穎的舒子晨，2018年底由她當時所屬經紀公司「米兔哥娛樂」和宇朕國際簽2年合約，從2019年元旦起，由宇朕國際為舒子晨從事音樂相關事業的經紀工作，舒子晨再以個人名義和宇朕國際簽4年合約，從今年（2021年）元旦起，續委託宇朕國際從事音樂事業經紀工作，舒子晨的女經紀人董八角一併加入宇朕國際。

但舒子晨去年（2020年）和宇朕國際發生合約糾紛，同年5月12日下午1時許，董八角和2名黑衣男子到宇朕國際談判，與鄒女等人發生言語衝突後被請出，鄒女等人並告舒子晨與董八角等人涉犯侵入住居、恐嚇危害安全等罪嫌。

檢方查明舒子晨不在場，董八角等人由宇朕國際員工領入辦公室，商談破局被要求離開，僅約3分鐘就走人，不論雙方當時談論何事，都沒構成侵入住居、恐嚇危害安全等罪嫌，將舒子晨等人都不起訴確定。

但梁姓記者採訪鄒女後，以《【女神過河拆橋】D奶女神舒子晨求解約 撂黑衣人直搗公司罵髒話》為題大篇幅報導，舒子晨認為遭誣賴抹黑，提自訴告鄒女與梁男涉犯加重誹謗罪嫌。

法官審理指出，宇朕國際辦公室監視畫面搭配鄒女等人錄音，雖無法清晰聽到完整內容，至少可確認董八角帶人是去商談「藝人合約」，而非董八角宣稱的個人薪資問題，且當時她僅擔任舒子晨的經紀人，而董八角帶去的楊姓黑衣男語氣很差還罵三字經，楊男已遞狀向鄒女等人道歉。

法官認為鄒女依當時狀況，有足夠理由相信是舒子晨要董八角帶黑衣人到公司施壓解約，梁男報導前先向舒子晨和董八角求證，也將舒子晨等人回應寫進報導，已盡責查證並平衡，無從證明鄒女和梁男故意毀損舒子晨名譽，判2人均無罪，可上訴。

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