陳柏惟為補選「做功課」　讚林靜儀有條理、批顏寬恒「不愛上班」

▲陳柏惟批評顏寬恒不愛上班、問政沒有專業。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台中第二選區立法委員補選將於明年1月9日舉行，國民黨前立委顏寬恒對決民進黨前立委林靜儀，遭罷免的基進黨前立委陳柏惟18日針對對決雙方做出評價，稱讚林靜儀對公投立場的闡述有條理、在破除疫苗謠言等在公眾議題上不遺餘力，另一方面則是狠酸顏寬恒，說不出對公共政策的專長與想望、不愛上班、問政沒有專業。

陳柏惟透過臉書表示，身為台中市第二選區的選民，現在兩組候選人都完成登記了，「我很認真地幫自己的選票做了一些功課」。

針對林靜儀，陳柏惟說，林靜儀這段時間在執政黨的公投案立場上是四個不同意、有條理的解釋它的內容與論述，在疫情期間也用醫師專業發言，破除民間的恐慌與疫苗的謠言，即便已卸下公職，在公眾議題上仍不遺餘力。

陳柏惟據此評價林靜儀，標語是「溫柔堅定新中二」、而問政方向則為醫療、性別專業。

至於顏寬恒，陳柏惟則批評，顏寬恒這邊，很用心的減肥、發雞排、送水餃、上電視與當罷免志工，看起來花比較多時間在經營個人形象，但不知道為什麼不愛宣傳很有錢的背景，只說自己是好人，忘記自己是好野人，說不出具體對公共政策的專長與想望。

陳柏惟據此諷刺顏寬恒，標語是「做事、不必講幹話」，問政方向卻是「沒有專業」，回顧顏寬恒在立法院的表現，「作勢、不必講話」比較符合你平時不愛上班，玩水球才出現的工作態度。