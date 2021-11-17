天天吃麻油、藥膳類補過頭？　移民署邀醫師教新住民養生觀念

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站邀請李昭仁醫師教導新住民養生觀念 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（17）日辦理「新住民家庭教育」活動，邀請李昭仁醫師擔任講座，與新住民朋友們分享正確的養生飲食觀念，讓大家越補越健康。

新住民阿梅表示，家人喜愛在冬天時吃麻油跟藥膳類的食物，但天天吃這些補品，恐怕身體會負荷不了。

李昭仁醫師說，適當的營養、充足的睡眠及規律運動，才是養生的不二法門。冬天進補的藥膳通常會額外加酒調味，小孩、長輩或服用藥物者都不適合食用過多，營養均衡及蔬果的攝取相當重要。

由於近期國內防疫有成，部分口罩防疫規定也逐漸鬆綁，所以，鼓勵大家走出戶外，適度運動或踏青，再加上充足的休息和避免熬夜，才能樂活防疫兼顧健康。

移民署在課程中也特別宣導「第8屆新住民及其子女築夢計畫」，為持續協助新住民及其子女在臺深耕、完成夢想，即日起至今年12月31日止，開始受理築夢計畫報名，相關報名資訊已置於移民署全球資訊網(https://www.immigration.gov.tw)及新住民培力發展資訊網 (https://ifi.immigration.gov.tw)「最新消息」專區，歡迎新住民家庭踴躍報名。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署每月辦理家庭教育活動，規劃不同課程主題，並邀請各領域的專家學者或網絡單位，提供實用的資訊及福利資源消息，以協助新住民更順利適應在台生活，並再次提醒持續做好相關防疫措施，以及共同防治非洲豬瘟入侵。