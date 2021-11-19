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王毅和日本「親中派」外相通話籲：在台灣問題上不倒退、不越線

▲▼王毅。（圖／達志影像／美聯社）

▲王毅。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸外交部官網公布，大陸國務委員兼外長王毅18日同日本新任外相林芳正通電話。他表示，希望日方恪守中日四個政治文件確立的各項原則，在歷史、台灣等事關兩國關係政治根基和雙方基本信義的重大問題上，確保「不動搖、不倒退、不越線」。

外交部官網顯示，王毅表示，岸田首相執政以來，中日兩國領導人開展了積極互動，國家主席習近平與日本首相岸田文雄達成的重要共識是，構建契合新時代要求的中日關係，雙方應為此作出規劃，以明年中日邦交正常化50周年為契機，推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠。

他希望，日方恪守中日四個政治文件確立的各項原則，客觀理性看待中國發展，把兩國「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識反映到政策上，落實到行動中。在歷史、台灣等事關兩國關係政治根基和雙方基本信義的重大問題上，確保不動搖、不倒退、不越線。

王毅表示，中日同為地區重要國家，應意識到承擔的國際責任，共同踐行真正的多邊主義，抵制任何試圖搞分裂對抗甚至新冷戰的圖謀。明年1月區域全面經濟夥伴關係（RCEP）協定正式生效，中日將首次達成雙邊關稅減讓安排，雙方應共同努力，引領推進亞洲區域合作和一體化進程。

他也強調，日美是盟友，中日是搬不走的鄰居，中美正在就事關兩國未來的戰略性問題進行溝通，希望日方也能把握大勢，著眼本國和地區共同利益，處理好對華和對美關係。

王毅還闡述了中方在釣魚台、涉港、涉疆、南海等問題上的原則立場。雙方並就共同關心的國際和地區問題交換意見。

此外，據日本共同社報導，關於台灣局勢，林芳正指出了台灣海峽和平與穩定的重要性，他並就中國公務船持續駛入日本領海的尖閣諸島（大陸稱釣魚島）等東海局勢，以及南海問題表示關切。

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