日本「親中派」新外務大臣急避嫌！閃電請辭日中友好議聯會長

▲日本新任外務大臣林芳正。（圖／路透）



王佩翊／編譯

岸田文雄10日通過參眾議院的首相指名選舉，正式連任第101屆日本首相，而第二屆的岸田內閣也在10日晚間上任，其中接替茂木敏充擔任新任外務大臣的林芳正因為親中派立場引發眾人關注。他11日透過記者會宣布，將請辭「日中友好議員聯盟」的會長一職以避嫌。

根據《讀賣新聞》報導，日本新任外務大臣林芳正11日上午舉辦上任後的首次記者會並宣布，由於接任外相一職，為避免引發不必要的誤會，將請辭國會跨黨派的「日中友好議員聯盟」會長職務。林芳正自2017年12月開始擔任日中友好議員聯盟的會長，並於2018年5月出訪中國大陸，當時更曾經與大陸高層會談。

▲日本首相岸田文雄（中）任命林芳正（左）為新外務大臣。（圖／路透）



事實上，自從傳出岸田文雄有意請林芳正接任外相後，就曾出現反對聲浪。當時部分黨內人士認為，林芳正鮮明的親中立場可能會釋放出「錯誤的訊息」。前日本首相安倍晉三與前副首相麻生太郎都對於岸田啟用愛將林芳正深感憂慮。

對此，林芳正本人則強調，「該主張的我依然會堅定地主張，力求有責任的行動，我相信即使是親中派同樣也能夠勝任（外務大臣）。」林芳正本身更是已經向岸田文雄表達願在年底前訪美的意願，對外交表現出積極態度。他也表示，自己將會拿出120%的努力，支持岸田政權。

根據ABEMA TIMES報導，林芳正強調會遵循「3個覺悟」展開外交工作，分別為守護普世價值、守護日本安定與和平以及主動對人類進行貢獻的國際社會。具體的舉措將會包含增進日美同盟關係，強化抑制力與對應能力，持續推進自由且開放的印太平洋等。

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