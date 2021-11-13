日「親中派」外相林芳正熱線布林肯　一致認同台海穩定重要性

▲日本新任外務大臣林芳正。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本外務大臣林芳正13日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行電話會談，兩人共同確認了維持台灣海峽之和平與安定的重要性。此外，對於首相岸田文雄尋求在年底前赴美參訪，並與美國總統拜登會面，雙方也取得共識，希望能盡早推動日美高峰會。

根據《讀賣新聞》報導，日本外務大臣林芳正上任還不到一週，13日便率先與美國國務卿布林肯進行電話會談，而這也是林芳正首次以外相身分致電他國外相。兩人在會談中取得共識，未來將持續加強日美同盟的協力合作。雙方也確認了沖繩縣的尖閣諸島（台稱釣魚台）為《日美安全保障條約》第5條的適用對象。

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像）



不僅如此，林芳正與布林肯同樣也在電話中針對維持台灣海峽穩定與和平的重要性達到共識。

岸田文雄連任第101屆首相，除了外務大臣一職外，新內閣全部沿用原本成員。由於先前擔任自民黨幹事長的甘利明在眾議院選舉中意外落馬，因此請辭幹事長一職，岸田文雄指派外務大臣茂木敏充接任幹事長，並任命親中派林芳正擔任第二次內閣的外務大臣。

林芳正因身為親中派一度遭到外界反彈，不過他11日上午於記者會宣布，由於自己接任外相一職，為避免引發不必要的誤會，將請辭國會跨黨派的「日中友好議員聯盟」會長職務。

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