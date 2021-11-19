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直擊／5大量販超市「平價專區」拼抗漲　民生品下殺2.5折還有買1送1

▲▼全聯抗漲專區。（圖／記者蕭筠攝）

▲量販超市設置「抗漲專區」讓民眾省荷包。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

近來民生物資喊漲，經濟部推動賣場設置「平價專區」，各大量販超市為力拼抗漲也祭出超殺優惠，像是家樂福、愛買、全聯、大潤發直接推「買1送1」，美廉社則精選民生用品下殺最低28折，《ETtoday新聞雲》稍早實際走訪超市，可以清楚看見賣場內設置的「買1送1抗漲專區」，全店更祭出指定商品享促銷價以及第2件5折、買2送1等折扣，就是要讓民眾省荷包有感。

▲▼全聯抗漲專區。（圖／記者蕭筠攝）

▲進入賣場內先看到振興省荷包專區，有指定民生品買2送1。

各大量販超市近日積極設置「平價專區」拚抗漲，《ETtoday新聞雲》今（19）日走訪全聯門市，一進門先是看見「振興省荷包專區」，祭出多款民生用品像是洗衣精、牙刷下殺，並推指定商品享買2送1優惠，一旁則是「惜福商品區」推出「即期品6折優惠」，包括麵包、水果都有。

▲▼全聯抗漲專區。（圖／記者蕭筠攝）

▲全聯抗漲專區設置在全賣場中間十分顯眼。

▲▼全聯抗漲專區。（圖／記者蕭筠攝）

▲全店大部分品項享促銷價格，另推指定商品買多賺多、買1送1、第2件5折、買2送1等折扣。

「抗漲專區」設在店內中間位置，一眼就能明顯看到抗漲標語，並祭出米、餅乾、麵條、醬料等民生品享買1送1優惠；而全店品項絕大部分以促銷價販售，指定商品更貼出「買多賺多、買1送1、第2件5折、買2送1」等超殺折扣，就是希望民眾買到省到。《ETtoday新聞雲》也整理5大量販超市祭出的「抗漲優惠」，最低下殺2.5折，把握機會買一波。

●家樂福
家樂福即日起至11月30日祭出「上萬平價商品」齊抗漲，同步設置抗漲省更多專區、抗漲生鮮蔬菜區、買1送1精選等專區，還有檔期商品超值優惠、聯名卡優惠活動等，其中，包括無塵氏擦拭拖地兩用布、曾蒙牛麵舖系列、麥斯威爾3合1咖啡、鮮一杯濾掛咖啡、桂格美味三合一麥片、中興履歷無洗米、金農米履歷有身分證東部新米等，全都有買1送1優惠。

更加碼於11月19日至21日推出抗漲2000支商品大出清，最低下殺2.5折，其中，激推康寧花漾派對超值餐盤組六件式下殺2.5折特價只要399元，還有N.S.Y.折疊保冷購物車508特價499元，原價下殺4.5折、家福蘆薈濃縮洗衣精特價41元，原價下殺2.95折、BH經典不鏽鋼餐具20件組特價499元，原價下殺3.6折、Lifetime33吋摺疊圓桌特價699元，是原價下殺5.4折，買到就省到。

▲▼配合經濟部推動平價專區政策，家樂福規劃抗漲省更多專區。（圖／家樂福提供）

▲配合經濟部推動平價專區政策，家樂福規劃抗漲省更多專區。（圖／家樂福提供）

●愛買
愛買即日起至11月30日祭出「逾220款民生商品買1送1」、「百款沖泡咖啡買1送1或第2件5折」抗漲，並於賣場入口設置特價資訊公示，並針對指定區域之優惠品項標示為抗漲商品，其中，民生用品像是農履歷一等小農種米、維義堅果精華調和油、泰山第一道冷壓橄欖油、好姨食堂熟水餃系列、味丹449乾麵鋪風味袋麵系列通通享買1送1。

同步加碼精選65支3C家電商品會員獨享最低48折起，有kolin IH變頻電磁爐下殺990元、超薄快充行動電源特價288元、尚朋堂雙層紫外線烘碗機下殺2980元等。

●全聯
全聯規劃抗漲專區祭出「買1送1、買2送1、第2件5折」等優惠，至12月2日前加碼推年末大檔「超級週年慶」，超過300項民生食品、用品，會員獨享「買1送1、第2件5折起」。像是安新高鈣脫脂奶粉、得意的一天國民黃金健康調合油2L、維力大炒一番（九層塔蛤蜊風味）、怡柔3層抽取衛生紙、蘇菲清新涼感超薄衛生棉、Cama caf’e濾掛咖啡、菲力寶寶超純水嬰兒濕紙巾等，皆有會員獨享買1送1。

●美廉社
美廉社設置「精、惠、省專區最低下殺28折」幫省荷包，並於11月每周五、六、日以限期限購方式銷售，像是米、油等通通享有折扣價。除外，店內日配、蔬果、即期品等商品，每日下午2點後也會清算保存期限只剩2日商品，並為每一件即期品貼上降價標籤，價格最多降至6折左右。

▲▼美廉社設置「精惠省專區」，每周從民生必需品中的五大類（含米類、蛋、鮮奶類、油類、衛生紙），挑選最熱銷的商品折扣。（圖／業者提供）

▲美廉社設置「精惠省專區」，每周從五大民生必需品中，挑選最熱銷的商品折扣。（圖／業者提供）

●大潤發
大潤發即日起至12月1日祭出「逾700款商品買1送1」優惠，12月29日前更加碼鎖定沙拉油、泡麵、麵條、衛生紙等作為主要特價品，也將設置「抗漲大作戰」。

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量販超市抗漲買1送1

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