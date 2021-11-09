超市盒裝蛋「看起來都一樣」怎麼挑？　內行曝3點：不敗秘訣

▲超市雞蛋看起來都一樣，讓原PO不禁求助怎麼選。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不同於傳統市場的散裝蛋，超市雞蛋大部分已經裝盒才上架，乍看也看不出個所以然，就有女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》求助「怎麼選？哪一個？」因為看起來「都一樣？」貼文一出，底下不少主婦透露「不敗秘訣」，基本上只要看「3點」，通常挑到的蛋就新鮮、品質也好。

這位女網友看見貨架上滿滿的盒裝蛋，不禁感到眼花撩亂，便拍下照片求助道「怎麼選？哪一個？都一樣？」只見架上雞蛋都是盒裝的，有洗選蛋、國民蛋、冠軍蛋等等，都是10個白蛋裝一盒，價格也清一色42元，乍看真的分不太出差別，難怪原PO要求救。

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▲照片一出，有網友就直呼會選擇障礙。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

看到照片後，也有人瞬間眼睛花花，「這樣真的選擇障礙欸」、「都一樣就隨便買 XD」、「簡單，每樣都買一盒～哈哈哈」、「雖然都一樣，還是會有人在蛋前選5分鐘以上，我都逛一圈了還在挑」、「現在真的太多種了」、「都不選，現在只在市場找優良蛋攤買。」

但到底該怎麼挑選，不少網友分享經驗，最快就是看「日期」、「外觀」、「合格證明」這3點，「選日期+外觀，品牌不太重要，只要是新鮮、不破損都算好蛋」、「蛋剛補貨哪牌都可以，我也是都蛋補滿滿的時候買」、「便宜的除了日期新鮮，沒有什麼好選……如果真的要講究一點，就要看有沒有檢驗合格證明，但是通常那種都會貴一點點。」

關於雞蛋怎麼選，本站曾報導《防世紀之毒戴奧辛！雞蛋怎麼挑才安心？農委會教選購3招》，農委會指出，消費者只要選購包裝洗選蛋、CAS及產銷履歷蛋品，或是蛋箱上貼有溯源標籤的散裝蛋，便可將風險降到最低。