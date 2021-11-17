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民生品買1送1、下殺28折！5大量販超市「抗漲優惠」一次看

▲▼家樂福特價專區拼抗漲。（圖／家樂福提供）

▲5大量販超市設置「平價專區」拚抗漲。（圖／各大業者提供）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

近來民生物資喊漲，經濟部推動賣場設置「平價專區」，各大量販超市為力拼抗漲也祭出超殺優惠，像是家樂福、愛買、全聯、大潤發直接推「買1送1」，包括米、油、泡麵等通通有，美廉社則精選民生用品下殺最低28折，婆媽們把握機會搶買。

▲▼愛買拚抗漲。（圖／業者提供）

▲愛買網羅逾220款民生商品買1送1。

●家樂福
家樂福即日起至11月30日祭出「上萬平價商品」齊抗漲，同步設置抗漲省更多專區、抗漲生鮮蔬菜區、買1送1精選等專區，還有檔期商品超值優惠、聯名卡優惠活動等，更加碼於11月19日至21日推出萬種商品出清超優惠活動，精打細算就趁現在。

●愛買
愛買即日起至11月30日祭出「逾220款民生商品買1送1」、「百款沖泡咖啡買1送1或第2件5折」抗漲，其中，民生用品包括指定米、油、泡麵、火鍋湯底、牙膏通通享有買1送1，加碼推65支3C家電商品會員獨享最低48折起。

▲▼大潤發。（圖／翻攝大潤發臉書粉專）

▲大潤發祭出超過700款商品買1送1。

●大潤發
大潤發預計從明（18）日起至12月1日祭出「逾700款商品買1送1」優惠，12月29日前更加碼鎖定沙拉油、泡麵、麵條、衛生紙等作為主要特價品，也將設置「抗漲大作戰」

●全聯
全聯規劃抗漲專區祭出「買1送1、買2送1、第2件5折」等優惠，至12月2日前加碼推年末大檔「超級週年慶」，超過300項民生食品、用品，會員獨享「買1送1、第2件5折起」。

●美廉社
美廉社設置「精、惠、省專區最低下殺28折」幫省荷包，並於11月每周五、六、日以限期限購方式銷售，像是米、油等通通享有折扣價。除外，店內日配、蔬果、即期品等商品，每日下午2點後也會清算保存期限只剩2日商品，並為每一件即期品貼上降價標籤，價格最多降至6折左右。

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