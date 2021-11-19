逆向釀禍2自小客車對撞　台南佳里深夜5人急送醫

▲台南市佳里區子龍里176線與南47線路口，18日晚上發生2車對撞交通事故，造成2車車頭嚴重毀損，駕駛人及乘客分受輕重傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區子龍里176線與南47線路口，18日晚上9時25分許發生1起自小客車對撞車禍，黃姓男子駕駛自小客車載2名友人，疑因不明原因開向對向車道，與吳姓男子所駕車輛發生對撞車禍，造成2車駕駛人及乘客共5人輕重傷，分別佳里奇美醫院救治，目前真正肇事原因及相關責任正由佳里分局警方調查處理中。

台南市佳里分局指出，1名黃姓男子駕駛銀色自小客車，載2名友人沿176線公路由西往東行駛，因不明原因疑似開向對向車道，與吳姓男子所駕駛，載乘客1人沿176線公路由東往西行駛的自小客車發生碰撞，兩車車頭均嚴重毀損，台南市消防局據報出動救護車，將黃姓駕駛人等人送麻豆新樓醫院救治，吳姓駕駛人及其他3名乘客送佳里奇美醫院救治，駕駛人及乘客雖受輕重傷，惟目前尚無生命危險，因無法時實施吹氣酒測，委託醫院抽血，酒測值均為0。

台南市警佳里分局案發後，立即派員前往現場交通管制，並進行測繪蒐證，目前肇事原因、相關責任待駕駛人清醒後再進一步釐清中。