台南長中國中部小小解說員表現亮眼　囊括台南市英語組2、3名

▲台南市長榮中學國中部參加台南市110學年度小小解說員競賽，英語組在莊舒萍老師的指導下，國一廖婕羽及潘玉瑀榮獲第2名、國二吳承殷及林姸均榮獲第3名，令人驚豔。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部參加台南市110學年度小小解說員競賽，英語組在莊舒萍老師的指導下，國一廖婕羽及潘玉瑀「The Wind God Temple」榮獲第2名、國二吳承殷及林姸均「Guanziling Scenic Area」榮獲第3名，成績出色令人驚豔。

廖婕羽和潘玉瑀雖然是剛展開國中生活的一年級小女生，卻是相當的活潑伶俐、台風穩健、落落大方。她們選擇台南的風神廟（The Wind God Temple）作為解說主題，風神廟是台灣唯一主祀風神的廟宇，但即便是土生土長的在地台南人，也未必聽聞或了解這藏身府城巷弄中，歷史悠久、獨具特色的文化古蹟，她們盼望能將這樣一個別具歷史特色的私房景點分享給大家。婕羽與玉瑀特別精心預備了造型服裝，化身AI機器人和好奇寶寶，在一問一答間，娓娓道出風神廟在清領時期的重要地位和廟中供奉的神明，並且也介紹了周邊適合散步、走讀古都歷史的神農街。

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第一次參加英語小小解說員比賽就拿下台南市第2名的廖婕羽和潘玉瑀，在練習期間其實也有過爭執、眼淚、疲累和挫折，在莊舒萍老師耐心指導與溫馨陪伴下一路走來，所有的苦澀的辛勤，終於生出甜美的成功果實。以英語解說歷史，難度頗高，充滿挑戰性，兩個小女生彼此安慰，互相鼓勵。攜手參賽的兩人不僅對於在地歷史有更深入的了解，在英語的口說能力上也大有進步，並肩作戰更令兩人培養出更深刻的默契和更堅定的友誼，也約定了明年再度參賽。

以解說台南知名景點關仔嶺榮獲第3名的吳承殷及林姸均也是頭一次代表學校參賽，文靜又有些怕生的兩人拿下了第3名，勇敢面對挑戰的她們，收穫的不僅是名次，更寶貴的是自我的成長。

帶領參賽同學創造輝煌戰果的教練操盤手莊舒萍老師，回想從初賽到培訓，因新冠疫情大幅壓縮了參賽的準備時間，師生們都處在極大的壓力之下，仍不斷地練習並追求進步。選手們除了在老師安排的練習時間全心投入，也主動利用下課時間培養默契。選手們認真的態度和不斷的努力，老師看在眼裡，也感動在心裡。參賽選手們對於指導老師的付出與陪伴，點滴在心，滿滿感謝，老師也深深對孩子們的努力與表現引以為榮，這是一場師生聯手並肩的光榮戰役。