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天文大景「月偏食」11／19登場！全程6小時　賞月選這區最好看

▲▼ 11月星空很熱鬧，包括11月19日的「月偏食」。（圖／台北天文館提供）

▲今年壓軸天文大景為11月19日的「月偏食」。（圖／台北天文館提供）

記者李宜秦／台北報導

天文迷注意！今年壓軸天文大景「月偏食」將於本月19日登場，全程共歷時6小時又6分鐘，中央氣象局表示，各地於日沒後的東北東方天空，將可見到月面有缺角的月出帶食現象，若要觀賞可選擇東方視野可見海面的地區，視角最佳。

中央氣象局表示，月偏食將於19日14時0分由「半影食始」揭開序幕，15時18分「初虧」、17時03分「食甚」、18時47分「復圓」，最後於20時06分「半影食終」結束，全程共歷時6小時又6分鐘，全國各地於月出後，可看到月偏食現象。

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氣象局表示，月球位於東方低空，建議民眾選擇東方地平較無遮掩物的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。想拍攝月食連續過程加地景的民眾，請留意月出的方位，選擇東方視野可見海面的地區尤佳。

當日臺灣各地的月出時刻約在17時02分至17分間，因此「半影食始」及「初虧」階段尚未月出無法見到。月出後可見到「食甚」後月面逐漸恢復的偏食過程。

▲▼月偏食11/19登場。（圖／氣象局）

▲▼月偏食11/19登場。（圖／氣象局）

▲▼月偏食11/19登場。（圖／氣象局）

本次月偏食「食甚」，月面直徑約有97.9％進入地影，很接近全食的狀態，僅能見到右下角很小的彎月面；隨著月球仰角漸升，月面上的缺角逐漸縮減，亮面也漸漸擴大，18時47分月面復圓本影食結束，進入後半場的半影食階段，20時06分月球完全脫離地影結束本次月食現象。

氣象局說明，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。

2001年至2100年期間，全球各地總計將發生228次月食，台灣計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。明(111)年有2次月全食現象，將分別發生於5月16日及11月8日，其中台灣可見11月8日的月全食，預期又將成為天文界一大盛事。

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