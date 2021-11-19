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抗疫挺求職！北市就服處11月戶外場徵才完成　12／4「中高齡就業博覽會」熱身中

▲▼台北就業服務處職犇新世紀中型徵才現場拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲臺北市就業服務處於11/17在萬華舉辦「職犇新世紀」中型徵才活動，提供多種職缺。（圖／記者周宸亘攝，下同）

地方中心／綜合報導

由臺北市就業服務處主辦的「職犇薪世紀」中型徵才活動，11/17（三）上午於萬華火車站外廣場舉行，共邀請到15家廠商參與、精選657個工作機會，提供求職者平均月薪34K，高薪可達6萬元的職缺。現場規劃有服務台報到處、履歷書寫區、叫號等候區，求職者依照現場工作人員指示，即可按部就班與廠商進行面試，整體動線和人員安排都相當流暢；臺北市就業服務處處長何洪丞受訪時表示，這樣的成果來自於臺北市就服處每年辦理多場主題式就業博覽會，除了針對產業人才需求，也依據求職者特質、經歷，規劃如青年、銀髮等主題就博會活動，並透過台北人力銀行網站、各就業服務站，打造人才與企業媒合平台。更提供求職者職涯發展評估、就業輔導、成長支持等各項服務，經歷多次不同主題、人數和場地限制累積經驗，才能給予廠商和求職者最安心的媒合環境。

▲▼台北就業服務處職犇新世紀中型徵才現場拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲臺北市就業服務處處長何洪丞表示，團隊為提供求職者更多職涯協助，已有多次舉辦就業徵才活動經驗。

今年台灣深受疫情影響，5月警戒升級後，像是餐飲、住宿、旅遊、批發等產業經營情況可說是降至冰點，不僅發展受限也開缺不易，導致求職者等待期拉長，處長何洪丞觀察表示，所幸現在疫情回穩，企業急需人才，像是受創嚴重的餐飲業解封開放內用、群聚人數鬆綁等，再加上五倍券、加碼券和年末聚會潮，如今已從「冰點重回沸點」，情況也反映在此次「職犇薪世紀」徵才活動中，參與廠商數以餐飲服務業居多占46.67％、製造業則占27％，另有物流業、科技業、有線電視產業等。

釋出的職缺管理階層達12％、基層職缺88%，其中高科技人才達5％，高薪族群平均自41.5K起跳。全時工作機會達443個，占67%，平均起薪為34.7K，部份工時機會數有214個，占33%，平均時薪為170元；職缺包括管理級幹部、一般文書行政職、行銷、設計、開發專員和工程師、內外場服務人員等。處長何洪丞表示，除了提供較無技術門檻好入門的工作，也有像是需要一定工作經驗的「吉比鮮釀」研發主廚，薪資更是高達60K。

▲▼台北就業服務處職犇新世紀中型徵才現場拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台北就業服務處職犇新世紀中型徵才現場拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲「職犇薪世紀」徵才活動的參與廠商類型多元，其中以餐飲服務業為大宗。

「職犇薪世紀」徵才活動在現場臺北市就服處的工作同仁引導下，勞資雙方面試過程順利進行，據現場求職民眾表示，先前陸續參加過臺北市就服處辦理的徵才活動，對於活動印象很好，認為能一次與多家廠商直接面談，比起網路應徵不需花費漫長等候通知時間和面試舟車勞頓；也有第一次參與的求職民眾分享，徵才現場輪流叫號通知面談，相當有秩序，不像坊間部分徵才活動一次進行多人面試場面太混亂，可以當場面試各項有興趣的不同產業，讓求職效率拉高許多。來參與廠商如物流業和餐飲業則表示，當場面談能直接觀察判斷求職者的人格特質和應對以及對產業了解，省下前期審閱履歷以及通知面試的繁瑣流程，此次也順利媒合成功，期待參加未來臺北市就服處不同時段、不同主題的徵才活動，為公司招募更多適合人才。

▲▼台北就業服務處職犇新世紀中型徵才現場拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台北就業服務處職犇新世紀中型徵才現場拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲臺北市就服處舉辦的徵才活動，現場動線分配流暢，工作人員服務引導清楚，讓求職者能安心尋職。

臺北市就服處為使勞資雙方能盡速「成功配對」，自8月降級便開始啟動「微型徵才」，先安排1至2家企業媒合，再逐步安排每個月的中型徵才活動。過程由臺北市就服處「外展員」拜訪具穩定前景，且無大量解僱員工、實施無薪假等不當情事的優良企業，邀請參展；從里長處發送求才訊息吸引求職者，處長何洪丞表示，民間已有許多求職管道可利用，臺北市就服處除了同樣關注畢業生、青壯年的求職狀況，更特別希望提供求職弱勢族群，例如二次就業婦女、更生人、家暴受害者、中高齡者，一個可以健康快樂勞動的環境。

因此近期將於12/4（六）在臺北市政府1樓中庭舉辦大型的「中高齡就業博覽會」，處長何洪丞表示，將有48家職場友善廠商參與，搭起企業需求和中高齡族群重返勞動市場的橋樑。有興趣的民眾可至就服處網站查詢；平時即在南港東明就業服務站設有銀髮諮詢櫃台，今年更率全國之先成立「銀髮職務新創中心」，廣邀企業為銀髮者開發新職缺並成立「銀髮人才服務據點」，針對55歲以上或退休欲再就業的求職者服務，開發彈性工時非典型工作機會，為銀髮族量身打造職缺。

臺北市不光是針對中高齡就業提供完善服務，針對青年求職部分，臺北市就服處也成立「台北青年職涯發展中心」，透過提供職涯發展評估、職場體驗實習、職涯成長支持、求職服務與創業發想平臺共5項服務，支援青年找到兼具興趣和職涯前景的工作。近期臺北市就服處推動「台北青年職涯儲值護照」，鼓勵在疫情衝擊之下初次尋職不順的青年，並緩減其經濟壓力，只要符合補助資格、通過每30天一次的求職行動，就能申請到5千元，3個月共1萬5千元的獎勵金，處長何洪丞表示，專為北市青年設計的電子「職涯儲值護照」銜接中央勞動部計畫，讓青年有半年時間能在較小壓力的情況之下，確實盤點求職問題，以找到心目中理想工作。

臺北市就服處未來將持續舉辦各主題就業博覽會，提供不同求職族群和企業所需的職涯協助，多管齊下營造優質安全的工作場域，創造勞資雙贏成效。（就業安定基金補助 廣告）

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