科技業搶才　北市就博會祭高薪職缺9萬元

▲北市科技就業博覽會釋出近1500個職缺，平均月薪資4萬起跳。電信或是針對有經驗的銷售員，開出最高9萬元的職缺。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲北市科技就業博覽會釋出近1500個職缺，平均月薪資4萬起跳。

記者邱筱茜／採訪報導

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民眾戴著口罩配合防疫等待入場，不論男女都穿著正式服裝，積極爭取直接面試機會，就連外國人也來應徵，台北市勞動局舉辦就業博覽會，湧現大量求職人潮，包括整合半導體、電子、光電、資通等科技製造產業需求，吸引近40家廠商，提供超過1千個工作機會。

前來應徵前端工程師職缺的民眾表示，就業博覽會比較多廠商直接面試，不用一直等待公司通知面試，會比較有效率一點。另一位來自俄羅斯的民眾Alex表示，自己應徵的職缺是國外業務人員，因為在台灣做這個職業一段時間了，希望繼續在這個領域發展，希望繼續居留在台灣，能找到一個比較穩定的工作，可以一直做下去。

▲▼科技業徵才吸引許多民眾報名參加，這次活動流程採線上報名資料進行面試，現場不提供紙本履歷。（圖／記者謝婷婷攝）

臺北市就業服務處處長何洪丞表示，「包括硬體、軟體跟韌體的工程師都非常多，第一線的工程人員也有很多的職缺，薪資的部分高達7成以上都是在4萬元以上，科技業也有很多是在徵銷售的專員，像是電信或是針對有經驗的銷售員，可以開出最高9萬元的職缺」。

除了來自內科、南軟園區，還有各縣市有相關人才需求的企業都來參加，這次徵才活動採線上報名，求職者當天報到後，就可直接在現場進行面試，E化流程大大提升人才媒合效率，廠商代表陳媛婷表示，比較多的職缺會是一些像是我們說的machine learning（機器學習），因為現在這個位置很紅，如果是資深工程師，就會到7萬元以上，如果是主管職可能就會到8萬、9萬元。

▲▼北市科技就業博覽會徵才活動，廠商祭高薪搶人才。（圖／記者謝婷婷攝）

遠距商機、宅經濟等持續發酵，間接帶動部分產業轉型逆勢成長，科技業祭出高薪網羅人才，也期盼能間接帶動台灣就業市場回溫。