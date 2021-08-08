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你上工我加薪「到職滿3個月」可領2萬！履歷湧入4千封「實體面試」緊急加場

▲▼臺北市就業服務處，青銀共事，你上工我加薪。（圖／臺北市就業服務處提供）

▲為鼓勵求職者與企業在疫情期間加速媒合，臺北市就業服務處規劃「你上工，我加薪」補助方案，不僅成功上工的勞工有獎金可拿，企業也能申請進用獎勵金。（圖／臺北市就業服務處提供，下同）

生活中心／綜合報導

今年5月開始，突如其來的嚴峻疫情，讓國內的餐飲、旅宿、零售等內需型產業首當其衝、營收銳減。時時關注產業動向以及勞工就業需求的臺北市就業服務處（以下簡稱「就服處」）也發現，疫情期間的徵才、進用速度不比去年同期。受到疫情影響，依循往年、即將舉辦的「青銀線上就業博覽會」，也立即調整為線上媒合徵才，此外更同步設立「你上工，我加薪」就業補助專案，最高補助2萬元，鼓勵民眾在疫情期間積極求職穩定就業！

近日疫情趨緩，就服處也隨即因應政策，率先恢復台北市內7個就業服務站的實體微型徵才活動，同時也即將在8/11（三）開辦現場徵才活動，不用再苦等企業通知即可立即面試。「你上工，我加薪」的補助專案迄今已有4千多封履歷寄出，民眾熱烈參與也讓就服處決定在8/20（五）加場，期待做為民眾與企業的橋樑，協助待業勞工重返工作軌道！

「青銀線上就業博覽會」線上徵才　鼓勵年輕人積極求職、銀髮族重返職場
適逢疫情，原本年年舉辦的就業博覽會，今年更有其重要意義。就服處處長何洪丞談到近來對就業市場的觀察，一針見血地表示：「儘管疫情對臺灣GDP影響不大，但我們發現不少的內需服務業者，雖然還是有開出職缺，但可能還在觀望解封復甦的時間，或是因為企業本身也正在分流、居家工作，導致面試進用的速度跟著趨緩。這對企業來說可能不急，但對求職者來說就不一樣了！」

也因此，就服處將就業博覽會及時轉為「線上媒合徵才」，並積極與企業合作開發適合青年世代與高年級生的職缺類別。目前已有110間企業加入徵才行列，並提供近6千個工作機會，主要以「製造業」、「住宿餐飲業」及「批發及零售業」等工作為大宗，而值得注意的是，台灣順豐也開出「速運快遞員」最高待遇10萬元的職缺，也反應出後疫情時代熱門產業與工作技能的轉移與興起。

為此，何洪丞強調：「在疫情影響下，新的工作機會出來，但舊的工作形式可能也回不去了。」他建議求職者可以趁這個機會勇於轉換跑道，同時就服處也準備了「你上工，我加薪」補助專案，協助民眾求職的同時，也達到及時紓困的效果。

▲▼臺北市就業服務處，青銀共事，你上工我加薪。（圖／臺北市就業服務處提供）

▲今年的就業博覽會將主題聚焦在「青銀共事」，期待企業聘用有衝勁的年輕人，以及具備豐富經驗的高年級求職者，在職場一同共事共融。何洪丞也補充，若高年級求職者不熟悉線上投遞履歷作業，各個就業服務站都可以協助履歷健檢、線上投遞履歷，此外也有針對高年級的求職工具，皆可諮詢服務站員工。

「你上工，我加薪」求職紅利加碼　就業滿2個月領8千、滿3個月領2萬
因疫情限制，不僅企業減緩徵才需求，也有求職者擔心風險、想等恢復5月前生活後再開始找工作。為了鼓勵勞工與企業不畏疫情，再度投入或歡迎新血加入職場，就服處特別設立你上工，我加薪」就業補助紓困專案。只要設籍在臺北市，在就服處「台北就業大補帖」網站專區投遞履歷，並於9月底前媒合上工，就業滿2個月但未滿3個月離職者，可得8千元，若就業滿3個月，一次就發給2萬元的防疫就業加給補助！而配合快速雇用勞工的企業，也有機會拿到最高每人1萬5的企業即時進用獎勵金，可謂雙贏。

該專案目前在就服處積極聯繫下，共有200家以上的企業響應，並且為求職民眾開出7千多個工作機會。截至目前已有約4千多封履歷送出，期待藉由補助專案，同步逐漸活絡內需產業的經濟發展。

因應降級協助企業、求職者實體面試　「你上工，我加薪」8/11、8/20開辦現場徵才
雖然在艱困的疫情期間，將實體就業博覽會改為線上舉辦，站在就服處的立場，仍希望協助企業加快進用速度、消化求職者在疫情期間投出來的履歷。因此，在全國疫情警戒從三級降至二級後，就服處旋即在7個服務站恢復微型徵才，也宣布將反應熱烈的「你上工，我加薪」移至線下，將於8/11（三）於格萊天漾大飯店14樓展開現場面試活動，並且預計在8/20（五）加碼第二場，相關資訊亦會陸續公布。

何洪丞表示，預計在8/11、20舉辦的實體徵才活動，主要邀請求職者投遞履歷較為集中的企業，例如零售業者「全家便利商店」、物流業者「台灣順豐」、餐飲業者「點點心」等，不僅希望讓求職者更快媒合到合適工作，現場徵才也能讓企業更放心地選擇適合人才。何洪丞也暖心道：「降級且慢慢開放餐廳內用後，許多服務相關的工作又開始需要人力了，加上台北市是內需服務產業的重鎮，對於勞工朋友來說，現在的就業與補助機會可以好好把握！」若疫情持續趨緩穩定，就服處預計下半年也將舉辦戶外徵才活動，擴大規模，加快實體活動的媒合腳步。

▲▼就業服務宣導-何洪丞。（圖／記者周宸亘攝）

▲近期除了線上博覽會、補助專案以及實體線下徵才活動，何洪丞也特別關注應屆畢業生的求職狀況。（圖／記者周宸亘攝）

此外，「今年畢業生的就業情勢，預計也會較去年嚴峻，這段時間若對未來出路徬徨，就服處的『青年職涯發展中心』也很歡迎畢業生來做職涯諮詢。」

除了在疫情期間，立即規劃線上媒合、加薪補助方案以及實體徵才活動、畢業生就業協助等因應措施，何洪丞也提到，台北市政府近期藉由推動「傳統市場與外送平台合作」，發現配送過程需要一個「理貨專員」全新職務後，促使就服處人員進一步思考，接下來該如何藉由疫情創造新的工作機會，「怎麼重新整理人力的需求，把這些職務上架，給求職民眾選擇，甚至也可以讓其他企業參考跟進，」何洪丞真心期待，「這就是就業服務處設立的意義！」

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