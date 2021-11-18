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羅智強戴斗笠COSPLAY聲討公投叛徒　盼蔡同榮召下天雷轟擊總統府

▲▼公投說明會，徐國勇、羅智強。（圖／民視提供）

▲公投說明會，徐國勇、羅智強。（圖／民視提供）

記者蔡文鈴／台北報導

第二場公投意見發表會登場！第19案公投綁大選正方代表為國民黨台北市議員羅智強，反方代表為內政部長徐國勇。羅智強裝扮成過去為公投奔走奉獻前民進黨立委蔡同榮的裝扮，怒轟總統蔡英文閹割公投，希望蔡同榮召下五道天雷，轟擊總統府裡背叛公投的徒子徒孫。

羅智強點名高雄市長陳其邁、行政院長蘇貞昌過去主張公投綁大選的名言。他說，陳其邁曾說，不要把公投當毒蛇猛獸，國際上很多公投案都是跟大選一起舉行的。

羅智強指出，蘇貞昌於2013年曾說過，連保生大帝都會感動的慷慨陳詞，「公投是人民直接民權行駛，2014年有選舉，可在非常節省經費的情形，讓人民表現意見，而反核四是重要議題，綁一起可讓民意更直接表現。

羅智強更諷刺，有傳言徐國勇與蘇貞昌不合，但是他不相信，因為「當你決定參加公投說明會，代表你下定決心要打臉蘇貞昌。」

此外，羅智強也提到過去在民進黨內為公投犧牲奉獻的蔡同榮、林義雄；他強調，要幫林義雄，蔡同榮聲討公投叛徒「蔡英文、民進黨」，在夜宿凱道19晚的這些日子，心裡非常沉痛，看著總統府那些叛徒，心裡祈禱「蔡同榮召下五道天雷，轟擊總統府裡背叛你、背叛民進黨過去神主牌的這些徒子徒孫。」

公投意見發表會形式為，正方及反方代表人分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。

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