下戰帖邀辯論公投！　羅智強點名高嘉瑜、林昶佐4人

▲羅智強會後秀出公投辯論邀請函。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／新北報導

反萊豬、三接遷離（珍愛藻礁）、重啟核四、公投綁大選等4大公投案將在年底投票，台北市議員羅智強18日參加第二場公投電視說明會後受訪時，向民進黨立委吳思瑤、何志偉、高嘉瑜及無黨籍立委林昶佐下戰帖，邀他們就公投綁大選和反萊豬兩公投議題進行辯論，「不管是一個一個，還是4個一起」。

羅智強今天仿效民進黨前主席林義雄頭戴斗笠、身穿「人民作主」白衫的標誌性打扮，代表正方出席公投綁大選公投說明會。

羅智強會後受訪說，今天說明會很精彩，但比較可惜的是說明會沒有辦法有交鋒，實際上，國民黨主席朱立倫早就邀請身兼民進黨主席的總統蔡英文就公投議題進行辯論，而過去前總統馬英九任內，也曾答應與蔡英文辯論海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），以及答應時任民進黨主席的蘇貞昌辯論服貿的提議，為什麼蔡英文現在對辯論邀約可以置之不理？

羅智強並向吳思瑤、何志偉、高嘉瑜及林昶佐下戰帖說，他也是台北市民，邀請這4位台北市立委，針對公投綁大選和反萊豬兩公投提案進行辯論，明天將親赴立法院「送戰帖」，呼籲4人能夠撥冗接帖，「讓我們能夠超越中選會半套式的說明會，能夠讓大家有更多的質詢、檢驗、公投的利弊。」