開放萊豬進口國安會曾提建言？　顧立雄：有被徵詢意見

▲總統府秘書長李大維（左）、國安會秘書長顧立雄（右）赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬等4大公投案將在12月18日登場，國安會秘書長顧立雄18日赴立法院備詢時，被問及總統蔡英文宣布開放萊豬進口政策前，國安會是否提供相關建言？顧立雄僅回應，國安會只是諮詢的機關，決策過程中當然被徵詢相關意見，但沒有辦法說明部會之間的協調工作。

立法院司法及法制委員會今天上午審查明年度總統府預算案。民進黨立委江永昌會中問，國安會前秘書長蘇起曾針對開放萊牛進口，去外交部會議解釋，而在去年5月蔡英文宣布開放萊豬進口前，國安會是否有提供建言？

顧立雄僅回應，國安會就國防、外交、兩岸等國家重大事項來提供總統建言，強調國安會只是「諮詢的機關」，還是由總統做最後的決定。

江永昌追問，顧立雄當時針對萊豬進口提出什麼意見？當時是否料到國內還會發生公投案等衝突？是否預測到若是公投案通過，台美經貿會有什麼影響？

顧立雄說，相關決策過程不僅止單一建議，而是在決策過程中，會徵詢相關部會的意見，而國安會當然也是其中之一，並指只有涉及到國防、外交、兩岸關係還有國家變更相關重大事項，才是國安會必須做諮詢的事項。

顧立雄表示，相關協調工作是屬於內部事項，沒有辦法向立委清楚說明，畢竟最後要做決定，還涉及到總統裁示、行政院做決定等。

曾任國安會秘書長的總統府秘書長李大維則說，依照《國家安全會議組織法》，國安會確實是一個諮詢的機關，執行業務只能提出建議，交由相關主管機關辦理，國安會秘書長並沒有決策權。