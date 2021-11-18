「台美互信是毫無置疑」　顧立雄：拜習會前美先告知台灣

記者呂晏慈／台北報導

拜習峰會落幕，國安會秘書長顧立雄18日在立法院備詢時表示，美國在進行任何對中談判前，都會依照台美互信，先行向我方進行簡報，「台美互信是毫無置疑的」；總統府秘書長李大維也說，依照目前北京強勢的態度，還看不到有兩岸交流的機會，美中台3方都很小心控制、避免誤判。

▲總統府祕書長李大維（左）、國安會秘書長顧立雄（右）赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院司法及法制委員會今天上午審查明年度總統府預算案，民進黨立委林楚茵會中問及，拜習會後各方解讀美中雙方是「各說各話」，但對台灣來說，應該如何解讀台海的變化？顧立雄分析，美方在進行美中高層對話前，都會先告知我方，事後也會做簡報，這是美台互信的基礎，而美中現在有相當大的衝突、緊張關係，所以美中高層對話是為減緩現在緊張的狀態。

顧立雄並指，美方現在體認到，習近平「一人決策」的狀況越來越明顯，這情況下若沒有最高層的對話機制，恐怕無法掌控分歧和管控風險，美中雙方之間還有很多衝突、競爭、合作關係，他們必須尋求化解衝突，就算沒有辦法化解，也要理解雙方的立場。

顧立雄說，對台灣來說，必須注意中方是否會以台灣作為籌碼，他並引述美國國家安全顧問蘇利文說法說，美方將遵循《台灣關係法》與「六項保證」所指引的政策，美國的「一中政策」也與中國的「一中原則」截然不同，這與總統蔡英文國慶文告「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」說法呼應，美方對這段話也沒有任何意見。

顧立雄強調，他可以很明確的說，台美關係現在在各方面的交流，以及互信的基礎是非常高的，特別在蔡英文主政之下，「台美互信是毫無置疑的」。

此外，民進黨立委劉世芳關注，新加坡總理李顯龍日前談到台海局勢時稱，中國不會單方面對台灣採取行動，但存在大的誤判或意外的危險；李大維回應，希望看到兩岸關係的和緩，在對等、尊嚴、不預設任何立場之下進行交流，但依照北京目前強勢的態度，「我們還看不到有這樣的機會」，而如何降低誤判是美中台3方都很小心控制的，盼不讓這樣的狀況發生。

顧立雄則重申3點稱，我方始終堅守本土防衛作戰，絕對不會以武力片面改變現狀，會以武力片面改變台海穩定現狀的是中國；美國在進行任何對中談判前，都會依照台美互信，先行進行簡報，美台雙方溝通是沒有障礙的；且中國在沒有正式採取武力犯台之前，是利用各種舉措威脅，例如軍事恫嚇、經濟和外交方面的打壓。